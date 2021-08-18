Верховную Раду срочно созывают на 24 августа из-за большого герба Украины (фото)

Внеочередное заседание стартует после обеда, а решение будет опубликовано в газете "Голос Украины" в тот же день.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о проведении внеочередной сессии парламента в день 30-летия Независимости Украины 24 августа. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь спикера Ольга Туний в своем Facebook.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Сообщается, что Дмитрий Разумков созывает внеочередную сессию Рады по распоряжению президента Украины Владимира Зеленского.

Внеочередная сессия парламента стартует в 14:20 24 августа, на которой народные депутаты рассмотрят законопроект о большом государственном гербе Украины.

Дмитрий Разумков также поручил аппарату Верховной Рады обеспечить публикацию в газете "Голос Украины" текста данного распоряжения и соответствующее информирование народных депутатов о проведении внеочередной сессии 24 августа.

"Созвать внеочередную сессию Верховной Рады Украины IX созыва на 14:20 24 августа в связи с рассмотрением на ней такого вопроса: проект Закона о большом государственном гербе Украины (регистрация №5712)", — говорится в распоряжении.

На 24 августа также запланировано торжественное заседание Верховной Рады по случаю 30-летия Независимости Украины, которое начнется в 12:00.

[ + – ] Распоряжение Разумкова на 24 августа

Что известно про большой герб Украины?

Президент в своем законопроекте предлагает утвердить на большой государственный герб эскиз, который был одобрен еще в 2009 году, а не рисунок, победивший на конкурсе в 2020. Тогда по итогам конкурса победила работа Алексея Кохана, спровоцировавшая волну критики в соцсетях. За свою работу художник получил 100 тысяч гривен.

[ + – ] Проект большого государственного герба в законопроекте Зеленского

[ + – ] Проект на большой государственный герб Алексея Кохана

Ранее Фокус сообщал, что Владимир Зеленский передал нардепам законопроект о большом государственном гербе. По словам главы государства, представители нескольких депутатских фракций участвуют в процессе разработки и утверждения большого государственного герба Украины.

Также Фокус показывал, как будет выглядеть большой герб Украины по законопроекту Зеленского. В предложенном президентом варианте народным депутатам предлагается принять эскиз, который был утвержден еще в 2009 году, а не рисунок, победивший на конкурсе в 2020.