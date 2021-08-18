Верховну Раду терміново скликають на 24 серпня через великий герб України (фото)

Позачергове засідання стартує після обіду, а рішення буде опубліковане в газеті "Голос України" того ж дня.

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергової сесії парламенту в день 30-річчя Незалежності України 24 серпня. Цю інформацію підтвердила прессекретар спікера Ольга Туній у своєму Facebook.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій Підписатись

Повідомляється, що Дмитро Разумков скликає позачергову сесію Ради за розпорядженням президента України Володимира Зеленського.

Позачергова сесія парламенту стартує о 14:20 24 серпня, на якій народні депутати розглянуть законопроект про великий Державний Герб України.

Дмитро Разумков також доручив апарату Верховної Ради забезпечити публікацію в газеті "Голос України" тексту цього розпорядження та відповідне інформування народних депутатів про проведення позачергової сесії 24 серпня.

"Скликати позачергову сесію Верховної Ради України IX скликання на 14:20 24 серпня у зв'язку з розглядом на ній такого питання: проект Закону про великий Державний Герб України (реєстрація №5712)", — йдеться у розпорядженні.

На 24 серпня також заплановане урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 30-річчя Незалежності України, яке розпочнеться о 12:00.

[ + – ] Розпорядження Разумкова на 24 серпня

Що відомо про великий герб України?

Президент у своєму законопроекті пропонує затвердити на великий державний герб ескіз, який був схвалений ще у 2009 році, а не малюнок, який переміг на конкурсі у 2020. Тоді за підсумками конкурсу перемогла робота Олексія Кохана, яка спровокувала хвилю критики у соціальних мережах. За свою роботу художник отримав 100 тисяч гривень.

[ + – ] Проект великого державного герба в законопроекті Зеленського

[ + – ] Проект на великий державний герб Олексія Кохана

Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський передав нардепам законопроект про великий Державний Герб. За словами глави держави, представники кількох депутатських фракцій беруть участь в процесі розробки і затвердження великого державного герба України.

Також Фокус показував, як виглядатиме великий герб України за законопроектом Зеленського. У запропонованому президентом варіанті народним депутатам пропонується ухвалити ескіз, який був затверджений ще у 2009 році, а не малюнок, який переміг на конкурсі у 2020.