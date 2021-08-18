Верховну Раду терміново скликають на 24 серпня через великий герб України (фото)
Позачергове засідання стартує після обіду, а рішення буде опубліковане в газеті "Голос України" того ж дня.
Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков підписав розпорядження про проведення позачергової сесії парламенту в день 30-річчя Незалежності України 24 серпня. Цю інформацію підтвердила прессекретар спікера Ольга Туній у своєму Facebook.
Повідомляється, що Дмитро Разумков скликає позачергову сесію Ради за розпорядженням президента України Володимира Зеленського.
Позачергова сесія парламенту стартує о 14:20 24 серпня, на якій народні депутати розглянуть законопроект про великий Державний Герб України.
Дмитро Разумков також доручив апарату Верховної Ради забезпечити публікацію в газеті "Голос України" тексту цього розпорядження та відповідне інформування народних депутатів про проведення позачергової сесії 24 серпня.
"Скликати позачергову сесію Верховної Ради України IX скликання на 14:20 24 серпня у зв'язку з розглядом на ній такого питання: проект Закону про великий Державний Герб України (реєстрація №5712)", — йдеться у розпорядженні.
На 24 серпня також заплановане урочисте засідання Верховної Ради з нагоди 30-річчя Незалежності України, яке розпочнеться о 12:00.
Що відомо про великий герб України?
Президент у своєму законопроекті пропонує затвердити на великий державний герб ескіз, який був схвалений ще у 2009 році, а не малюнок, який переміг на конкурсі у 2020. Тоді за підсумками конкурсу перемогла робота Олексія Кохана, яка спровокувала хвилю критики у соціальних мережах. За свою роботу художник отримав 100 тисяч гривень.
Раніше Фокус повідомляв, що Володимир Зеленський передав нардепам законопроект про великий Державний Герб. За словами глави держави, представники кількох депутатських фракцій беруть участь в процесі розробки і затвердження великого державного герба України.
Також Фокус показував, як виглядатиме великий герб України за законопроектом Зеленського. У запропонованому президентом варіанті народним депутатам пропонується ухвалити ескіз, який був затверджений ще у 2009 році, а не малюнок, який переміг на конкурсі у 2020.