"Высокомерие дома оставьте": политолог повздорил со "слугой народа" в эфире "НАШ" (видео)

Перепалка произошла после инициативы Нацсовета лишить лицензии канал "НАШ". Регулятору посоветовали привлекать к ответственности гостей эфира.

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда и политолог Александр Лазарев устроили перепалку в прямом эфире, комментируя возможное закрытие телеканала "НАШ".

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Лазарев в эфире возмутился, почему Нацсовет хочет закрыть "НАШ", поскольку телеканал предоставляет площадку для выражения своей точки зрения.

"Любой телеканал предоставляет возможность говорить тому или иному политическому, социальному, экономическому деятелю от своего имени. И этот человек, который говорит, должен нести ответственность, а не телеканал. Что же вам непонятно? В европейское общество идем? Накануне Крымской платформы.. Вот вы приглашаете, чтобы к вам приезжали лидеры демократических стран поддержать Крым. Вот как вы себя показываете, как вы страну выставляете перед Крымской платформой?… Вы уже закрыли три телеканала в обход суда. Вы хотите еще один альтернативный канал закрыть?", — задался вопросом политолог.

Народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда предупредил, что телеканал будет закрыт, если он работает на страну-агрессора. Парламентарий предложил гостю эфира снизить свой тон, назвав политолога "актером".

Дунда напомнил, что является автором законопроекта об идеологии "русского мира" и посоветовал политологу Александру Лазареву полностью прочитать конвенцию о правах человека, где также говорится о свободе слова.

"Можете советовать своим подопечным. Со мной вы ведете либо дискуссию, либо общаетесь со зрителем. А свое высокомерие дома оставьте", — ответил политолог и заявил, что нардеп от "Слуги народа" может покинуть студию.

Парламентарий попрощался с ведущей, снял с себя микрофон и покинул прямой эфир телеканала "НАШ".

[ + – ] Конфликт нардепа Дунды и политолога Лазарева

Ранее Фокус сообщал, что Нацсовет хочет забрать лицензию у телеканала "НАШ". Поводом для судебного иска стало заявление лидера Коммунистической партии Украины Петром Симоненко в адрес ПЦУ. По данным госрегулятора, в эфире телеканала "НАШ" содержались высказывания, которые можно расценивать как скрытый призыв к религиозной вражде и ненависти.

Также Фокус рассказывал, что Владимир Зеленский ввел санкции против соратника Виктора Медведчука и трех телеканалов. Под санкции попали телеканалы "112", "NewsOne" и "Zik", которые связывают с Владимиром Медведчуком и его соратником по "ОПЗЖ" Тарасом Козаком. Санкции введены на 5 лет.