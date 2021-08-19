"Зарозумілість вдома залиште": політолог посварився зі "слугою народу" в ефірі "НАШ" (відео)

Перепалка сталася після ініціативи Нацради позбавити ліцензії канал "НАШ". Регулятору порадили залучати до відповідальності гостей ефіру.

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда і політолог Олександр Лазарєв влаштували перепалку в прямому ефірі, коментуючи можливе закриття телеканалу "НАШ".

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Лазарєв в ефірі обурився, чому Нацрада хоче закрити "НАШ", оскільки телеканал надає майданчик для вираження своєї точки зору.

"Будь-який телеканал надає можливість говорити тому чи іншогму політичному, соціальному, економічному діячеві від свого імені. І ця людина, яка говорить, повинна нести відповідальність, а не телеканал. Що ж вам незрозуміло? В європейське суспільство йдемо? Напередодні Кримської платформи... Ось ви запрошуєте, щоб до вас приїжджали лідери демократичних країн підтримати Крим. Ось як ви себе показуєте, як ви країну виставляєте перед Кримською платформою?... ви вже закрили три телеканали в обхід суду. Ви хочете ще один альтернативний канал закрити?" — поставив питанняя політолог.

Народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда попередив, що телеканал буде закритий, якщо він працює на країну-агресора. Парламентарій запропонував гостю ефіру знизити свій тон, назвавши політолога "актором".

Дунда нагадав, що є автором законопроекту про ідеологію «русского міра» і порадив політологу Олександру Лазарєву повністю прочитати конвенцію про права людини, де також йдеться про свободу слова.

"Можете радити своїм підопічним. Зі мною ви ведете або дискусію, або спілкуєтеся з глядачем. А своє зарозумілість вдома залиште", — відповів політолог і заявив, що нардеп від "Слуги народу" може покинути студію.

Парламентарій попрощався з ведучою, зняв із себе мікрофон і покинув прямий ефір телеканалу "НАШ".

[ + – ] Конфлікт нардепа Дунди і політолога Лазарєва

Раніше Фокус повідомляв, що Нацрада хоче забрати ліцензію в телеканалу "НАШ". Приводом для судового позову стала заява лідера Комуністичної партії України Петра Симоненка на адресу ПЦУ. За даними держрегулятора, в ефірі телеканалу "НАШ" містилися висловлювання, які можна розцінювати як прихований заклик до релігійної ворожнечі та ненависті.

Також Фокус розповідав, що Володимир Зеленський ввів санкції проти соратника Віктора Медведчука і трьох телеканалів. Під санкції потрапили телеканали "112", "NewsOne" і "Zik", які пов'язують із Володимиром Медведчуком і його соратником по "ОПЗЖ" Тарасом Козаком. Санкції введені на 5 років.