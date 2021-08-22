"Не занималась этим вопросом": Меркель о поставках оружия Украине

Канцлер Германии заявила, что они сотрудничают с Украиной в рамках НАТО, но прямых поставок оружия не будет.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что их страна не рассматривала вопрос поставок вооружения оружия Украине. Об этом стало известно из пресс-конференции двух лидеров со страницы ОП в Facebook.

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По словам канцлера, Германия не будет поставлять украинской армии вооружения. Но при этом ФРГ поддерживает Украину в рамках сотрудничества с НАТО. Немецкие военные помогают украинским коллегам на учениях.

"Детально этим вопросом я не занималась. Есть совместные заседания Украины и НАТО, потому что мы как немцы, как часть НАТО, когда речь идет о поддержке, то мы готовы, но я не давала никаких конкретных предложений (о поставках оружия, — Фокус)", — заявила Меркель.

При этом Владимир Зеленский заявил, что он ценит поддержку Германии в рамках сотрудничества с Альянсом. Правительство получало в том или ином видео отказ о поставках оружия. Однако Зеленский хотел бы, чтобы немецкая сторона поставляла определенное вооружение Украине.

Также украинский президент рассказал о построении украинского Черноморского флота. В этом Украине помогает США и Великобритания.

"Нам это нужно для того, чтобы разблокировать Черноморско-Азовский регион. Поэтому было принято решение сделать флот таким же мощным, как и 30 лет назад. Флот, благодаря которому, Россия не смогла бы захватить Крым", — рассказал Зеленский.

Напомним, Кличко не пустили встретить канцлера Германии Ангелу Меркель в аэропорту. В рамках визита Меркель получит орден.

Отметим, что Германия отказалась поставлять оружие в Украину, так как они могут перечеркнуть нормандский формат.