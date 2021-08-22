"Не займалася цим питанням": Меркель про постачання зброї Україні

Канцлер Німеччини заявила, що вони співпрацюють з Україною в рамках НАТО, але прямих поставок зброї не буде.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що їхня країна не розглядала питання поставок озброєння зброї Україні. Про це стало відомо з пресконференції двох лідерів зі сторінки ОП у Facebook.

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За словами канцлера, Німеччина не поставлятиме українській армії озброєння. Але при цьому ФРН підтримує Україну в рамках співпраці з НАТО. Німецькі військові допомагають українським колегам на навчаннях.

"Детально цим питанням я не займалася. Є спільні засідання України та НАТО, тому що ми як німці, як частина НАТО, коли мова йде про підтримку, то ми готові, але я не давала ніяких конкретних пропозицій (про постачання зброї, — Фокус) ", — заявила Меркель.

При цьому Володимир Зеленський заявив, що він цінує підтримку Німеччини в рамках співпраці з Альянсом. Уряд отримував в тому чи іншому відео відмову про постачання зброї. Однак Зеленський хотів би, щоб німецька сторона поставляла певне озброєння Україні.

Також український президент розповів про побудову українського Чорноморського флоту. У цьому Україна допомагає США і Великобританія.

"Нам це потрібно для того, щоб розблокувати Чорноморсько-Азовський регіон. Тому було прийнято рішення зробити флот таким же потужним, як і 30 років тому. Флот, завдяки якому, Росія не змогла б захопити Крим", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, Кличко не пустили зустріти канцлера Німеччини Ангелу Меркель в аеропорту. В рамках візиту Меркель отримає орден.

Відзначимо, що Німеччина відмовилася постачати зброю в Україну, бо вони можуть перекреслити нормандський формат.