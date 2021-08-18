Меркель отримає орден: опублікована програма візиту канцлера Німеччини в Україну

На зустрічі із Зеленським обговорять економічну співпрацю та Мінські угоди. Крім того, канцлер ФРН зустрінеться зі Шмигалем.

Опублікована програма офіційного візиту Ангели Меркель в Україну. Пресреліз з'явився на офіційному сайті німецького уряду.

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Як відомо, 22 серпня Ангела Меркель з офіційним візитом прибуде в Україну.

Офіційний візит почнеться з покладання квітів до меморіалу Вічної Слави на могилі Невідомого солдата у Києві. Після цього відбудеться зустріч Володимира Зеленського з Ангелою Меркель, на якій канцлер Німеччини отримає державну нагороду України — "Орден Свободи".

На зустрічі, як розповідають в німецькому уряді, Володимир Зеленський обговорить з Ангелою Меркель питання двосторонніх відносин та економічної політики, процес реформ в Україні та виконання Мінських угод щодо врегулювання збройного конфлікту на Сході.

"Після обговорення планується спільна пресконференція. Нарешті, канцлер Меркель зустрінеться з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем в урядовому палаці в Києві", — підсумували на сайті парламенту ФРН.

Раніше Фокус повідомляв, що Ангела Меркель приїде в Україну напередодні Дня Незалежності. Офіційний візит канцлера Німеччини до Києва запланований на 22 серпня. Під час візиту Ангела Меркель зустрінеться з Володимиром Зеленським для обговорення ескалації на Донбасі і транзиту газу через Україну. Ангела Меркель перед візитом в Україну приїде до Путіна, але в німецькому уряді поки не оприлюднили програму офіційного візиту в РФ.

Також Фокус у своїй статті розбирався, як зачистка Нацкорпусу пов'язана з візитом Меркель і формулою Штайнмаєра, яку країни Заходу вимагають імплементувати.