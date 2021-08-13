Меркель перед візитом в Україну відвідає Росію, — представник Кабміну Німеччини

Зустріч канцлерки Німеччини з президентом України Володимиром Зеленським запланована на 22 серпня. За два дні до цього вона побачиться з російським лідером Володимиром Путіним.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель перед візитом до Києва, де вона повинна зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, відправиться в робочий візит до Російської Федерації. Про це повідомляє видання "Сегодня" з посиланням на представника Кабінету міністрів ФРН Штеффена Зайберта.

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В уряді Німеччини підкреслили, що в процесі візиту в Росію Меркель зустрінеться з російським лідером Володимиром Путіним. Деталі програми поїздки канцлера ФРН в РФ пообіцяли повідомити пізніше.

Зазначимо, про те, що Меркель відвідає Київ для зустрічі із Зеленським 22 серпня стало відомо 9 серпня. Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк у коментарі Фокусу повідомив, що в процесі зустрічі лідери країн планують обговорити питання миру на Донбасі та безпеки, зокрема — у газовій сфері.

Нагадаємо, 30 серпня у Вашингтоні повинна відбутися зустріч Зеленського й американського президента Джо Байдена. ЗМІ повідомляли, що в процесі майбутньої поїздки в США український лідер відвідає і Чигаго, де може зустрітися і з представниками бізнесу, зокрема — засновником корпорацій Telsla і SpaceX Ілона Маском і гендиректором компанії Apple Тімом Куком.