Меркель перед визитом в Украину посетит Россию, - представитель Кабмина Германии

Встреча канцлера Германии с президентом Украины Владимиром Зеленским запланирована на 22 августа. За два дня до это она увидится с российским лидером Владимиром Путиным.

Канцлер Германии Ангела Меркель перед визитом в Киев, где она должна встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, отправится в рабочий визит в Российскую Федерацию. Об этом сообщает издание "Сегодня" со ссылкой на представителя Кабинета министров ФРГ Штеффена Зайберта.

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В правительстве Германии подчеркнули, что в ходе визита в Россию Меркель встретится с российским лидером Владимиром Путиным. Детали программы поездки канцлера ФРГ в РФ пообещали сообщить позже.

Отметим, о том, что Меркель посетит Киев для встречи с Зеленским 22 августа стало известно 9 августа. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Фокусу сообщил, что в ходе встречи лидеры стран планируют обсудить вопросы мира на Донбассе и безопасности, в том числе — в газовой сфере.

Напомним, 30 августа в Вашингтоне должна состояться встреча Зеленского и американского президента Джо Байдена. СМИ сообщали, что в ходе грядущей поездки в США украинский лидер посетит и Чигаго, где может встретиться и с представителями бизнеса, в том числе — основателем корпораций Telsla и SpaceX Илоном Маском и гендиректором компании Apple Тимом Куком.