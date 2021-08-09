Ангела Меркель приедет в Украину 22 августа для переговоров с Зеленским

Лидеры стран обсудят транзит газа через территорию Украины и эскалацию конфликта на Донбассе.

Канцлер Германии Ангела Меркель запланировала официальный визит в Киев для проведения переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским. Поездка состоится 22 августа. Об этом в комментарии Фокусу сообщил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

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"22 августа действительно состоится визит Ангелы Меркель в Украину, это уже подтверждено немецкой стороной. Сейчас визит готовится на рабочем уровне. У нас нет сомнений, что он будет весьма содержательным. Тематическое наполнение визита вполне прозрачное. Это и вопросы, касающиеся переговоров о мире на Донбассе, и вопросы, касающиеся безопасности в более широком смысле, в том числе и в газовой сфере", — заявил Михаил Подоляк Фокусу.

Информацию об официальном визите Ангелы Меркель в Украину также публиковало издание "Вести". По словам журналистов, переговоры о визите канцлера Германии в Киев вел глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Вести" писали, что Ангела Меркель и Владимир Зеленский на переговорах 22 августа будут обсуждать тему транзита газа через территорию Украины и обострение ситуации на Донбассе.

"Источник сообщает, что переговоры о визите канцлера от ОП вел Андрей Ермак. В июле визит обсудил Зеленский с Меркель лично в Берлине. В повестке киевской встречи – вопросы транзита газа и Донбасс", — сообщали журналисты.

Ранее Фокус в своей статье разбирался, почему состоявшаяся в июле встреча Зеленского и Меркель не принесла результатов.

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