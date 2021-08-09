Ангела Меркель приїде в Україну 22 серпня для переговорів із Зеленським
Лідери країн обговорять транзит газу через територію України та ескалацію конфлікту на Донбасі.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель запланувала офіційний візит до Києва для проведення переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Поїздка відбудеться 22 серпня. Про це в коментарі Фокусу повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
"22 серпня справді відбудеться візит Ангели Меркель в Україну, це вже підтверджено німецькою стороною. Зараз візит готується на робочому рівні. У нас немає сумнівів, що він буде вельми змістовним. Тематичне наповнення візиту цілком прозоре. Це і питання, що стосуються переговорів про мир на Донбасі, і питання, що стосуються безпеки в ширшому сенсі, зокрема і в газовій сфері", — заявив Михайло Подоляк Фокусу.
Інформацію про офіційний візит Ангели Меркель в Україну також публікувало видання "Вести". За словами журналістів, переговори про візит канцлера Німеччини до Києва вів голова Офісу президента України Андрій Єрмак.
"Вести" писали, що Ангела Меркель і Володимир Зеленський на переговорах 22 серпня обговорюватимуть тему транзиту газу через територію України і загострення ситуації на Донбасі.
"Джерело повідомляє, що переговори про візит канцлера від ОП вів Андрій Єрмак. У липні візит обговорив Зеленський з Меркель особисто в Берліні. На порядку київської зустрічі — питання транзиту газу і Донбас", — повідомляли журналісти.
Раніше Фокус у своїй статті розбирався, чому зустріч Зеленського і Меркель, яка відбулася в липні, не принесла результатів.
Також Фокус розповідав яких наслідків — економічних і політичних — Україні варто чекати від угоди між США та Німеччиною по "Північному потоку-2".