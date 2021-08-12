Не только с Байденом. В США готовят встречу Зеленского с Илоном Маском и Тимом Куком, – СМИ

Как утверждают журналисты, президент Украины также может выступить в Стэнфордском университете. Но в планы все еще могут быть внесены коррективы.

Визит в США президента Украины Владимира Зеленского не ограничится одним Вашингтоном. Об этом в четверг, 12 августа, сообщило издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники.

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По данным, которые есть у СМИ, самолет Зеленского вылетит из Украины в США 28 августа и приземлится в Чикаго, где 28-29 числа он будет отдыхать от длительного перелета и, возможно, встретится с украинской диаспорой и отметит с ней День независимости Украины. Вероятна также встреча с представителями американского бизнес-сообщества.

Затем, вечером 29 августа, первое лицо отправится в Вашингтон, где он пробудет весь день 30 августа и проведет встречу с президентом США Джо Байденом.

Уже на следующий день глава украинского государства полетит в штат Калифорния, город Сан-Франциско. Сейчас прорабатывается возможность проведения встреч с бизнесменом Илоном Маском и генеральным директором компании Apple. Также речь может идти о выступлении Зеленского в Стэндфордском университете с лекцией о трагедии Бабьего Яра.

При этом, как утверждают журналисты, программа визита все еще рабочая, в ней могут произойти изменения.

Напомним, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак провели в Вашингтоне встречу с Госсекретарем США Энтони Блинкеном по подготовке визита президента Владимира Зеленского в США и переговоров с американским лидером Джо Байденом.

Этому предшествовал разговор Владимира Зеленского и Джо Байдена по телефону, который состоялся 7 июня.

После этой беседы президент Украины заявил, что Байден пригласил его на встречу в Вашингтоне в июле.

Однако уже 17 июля появилась информация, что встреча Зеленского и Байдена состоится не в июле этого года, как об этом сообщал украинский лидер по итогам их телефонного разговора, а позже.