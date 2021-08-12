Не тільки з Байденом. У США готують зустріч Зеленського з Ілоном Маском і Тімом Куком, — ЗМІ

Як стверджують журналісти, президент України також може виступити у Стенфордському університеті. Але в плани все ще можуть бути внесені корективи.

Візит в США президента України Володимира Зеленського не обмежиться одним Вашингтоном. Про це в четвер, 12 серпня, повідомило видання "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела.

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За даними, які є у ЗМІ, літак Зеленського вилетить з України в США 28 серпня і приземлиться в Чикаго, де 28-29 числа він буде відпочивати від тривалого перельоту і, можливо, зустрінеться з українською діаспорою і відзначить з нею День незалежності України. Ймовірна також зустріч з представниками американської бізнес-спільноти.

Потім, ввечері 29 серпня, перша особа відправиться до Вашингтона, де пробуде весь день 30 серпня і проведе зустріч з президентом США Джо Байденом.

Вже наступного дня глава української держави полетить в штат Каліфорнія, місто Сан-Франциско. Зараз опрацьовується можливість проведення зустрічей з бізнесменом Ілоном Маском і генеральним директором компанії Apple. Також може йтимя про виступ Зеленського у Стенфордському університеті з лекцією про трагедію Бабиного Яру.

При цьому, як стверджують журналісти, програма візиту все ще робоча, в ній можуть відбутися зміни.

Нагадаємо, що глава МЗС України Дмитро Кулеба і глава Офісу президента Андрій Єрмак провели у Вашингтоні зустріч з Держсекретарем США Ентоні Блінкеном щодо підготовки візиту президента Володимира Зеленського в США і переговорів з американським лідером Джо Байденом.

Цьому передувала розмова Володимира Зеленського і Джо Байдена по телефону, яка відбулася 7 червня.

Після цієї бесіди президент України заявив, що Байден запросив його на зустріч у Вашингтоні в липні.

Однак вже 17 липня з'явилася інформація, що зустріч Зеленського і Байдена відбудеться не в липні цього року, як про це повідомляв український лідер за підсумками їхньої телефонної розмови, а пізніше.