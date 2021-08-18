Меркель получит орден: опубликована программа визита канцлера Германии в Украину

На встрече с Зеленским обсудят экономическое сотрудничество и Минские соглашения. Кроме того, канцлер ФРГ встретится со Шмыгалем.

Опубликована программа официального визита Ангелы Меркель в Украину. Пресс-релиз появился на официальном сайте немецкого правительства.

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Как известно, 22 августа Ангела Меркель с официальным визитом прибудет в Украину.

Официальный визит начнется с возложения цветов к мемориалу Вечной Славы на могиле Неизвестного солдата в Киеве. После этого состоится встреча Владимира Зеленского с Ангелой Меркель, на которой канцлер Германии получит государственную награду Украины — "Орден Свободы".

На встрече, как рассказывают в немецком правительстве, Владимир Зеленский обсудит с Ангелой Меркель вопросы двусторонних отношений и экономической политики, процесс реформ в Украине и выполнение Минских соглашений по урегулированию вооруженного конфликта на Востоке.

"После обсуждения планируется совместная пресс-конференция. Наконец, канцлер Меркель встретится с премьер-министром Денисом Шмыгалем в правительственном дворце в Киеве", — подытожили на сайте парламента ФРГ.

Ранее Фокус сообщал, что Ангела Меркель приедет в Украину накануне Дня Независимости. Официальный визит канцлера Германии в Киев запланирован на 22 августа. В ходе визита Ангела Меркель встретится с Владимиром Зеленским для обсуждения эскалации на Донбассе и транзита газа через Украину. Ангела Меркель перед визитом в Украину приедет к Путину, но в немецком правительстве пока не обнародовали программу официального визита в РФ.

Также Фокус в своей статье разбирался, как зачистка Нацкорпуса связана с визитом Меркель и формулой Штайнмайера, которую страны Запада требуют имплементировать.