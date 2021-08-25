Город не достался "слугам": после смерти Павлова и.о. мэра Кривого Рога стал Вилкул (фото)

Вилкула на тайном голосовании избрали новым секретарем городского совета. Занимавший эту должность "слуга" Котляр добровольно отказался от полномочий.

В среду, 25 августа, состоялась внеочередная сессия Криворожского городского совета, в ходе которой депутаты проголосовали за избрание секретарем органа местного самоуправления Юрия Вилкула. Именно он, согласно законодательству, будет временно исполняющим обязанности мэра города вместо погибшего Константина Павлова до проведения внеочередных местных выборов. Об этом сообщает криворожское издание "Первый городской".

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Так, в начале сессии избранный от "Слуги народа" секретарь горсовета Александр Котляр выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что он хотел бы "довести до конца начатое с покойным Павловым", однако ему пришлось принять тяжелое решение и отказаться от должности. Отставку Котляра поддержали 33 депутата (всего в совете их 54).

После этого депутаты выступили с предложением избрать на должность секретаря городского совета Юрия Вилкула, который был мэром Кривого Рога с 2010 по 2020 год. Он баллотировался и на местных выборах 2020 года, однако снялся с гонки в пользу покойного Павлова из-за проблем со здоровьем.

В ходе сессии 25 августа кандидатуру Вилкула на должность секретаря городского совета тайным голосованием поддержали большинство депутатов Криворожского городского совета. Теперь он будет исполнять обязанности мэра Кривого Рога до проведения следующих местных выборов.

После объявления результатов голосования Вилкул отметил, что у него до сих пор остаются проблемы со здоровьем, из-за которых он снялся с выборов в 2020 году.

"Но сейчас, чтобы защитить город, не дать погрузить город в хаос, обеспечить работу всего городского хозяйства, я готов исполнять обязанности мэра до следующих выборов", — подчеркнул новый и.о. мэра Кривого Рога.

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Портал "Первый криворожский" же сообщил, что депутаты от "Слуги народа" не принимали участия в тайном голосовании за нового секретаря Криворожского городского совета. Все они покинули сессионный зал после того, как Котляр отказался от своей должности. По информации портала, участвовать в голосовании не захотели и депутаты от партии "Сила людей".

"За" Вилкула проголосовали 32 депутата из 33. Участвовали в голосовании представители ОПЗЖ и "Украинской перспективы" (политсила Александра Вилкула, сына Юрия Вилкула).

Напомним, избранного на выборах 2020 года мэром Кривого Рога Константина Павлова нашли мертвым на крыльце его загородного дома 15 августа. В его груди было огнестрельное ранение, а рядом с ним лежало его оружие. 19 августа состоялись похороны Павлова, которые посетили тысячи человек.

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Полиция расследует три версии смерти мэра Кривого Рога: убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием. Соратники и однопартийцы Павлова из ОПЗЖ считают, что его убили.