Місто не дісталося "слугам": після смерті Павлова в.о. мера Кривого Рогу став Вілкул (фото)

Вілкула на таємному голосуванні обрали новим секретарем міської ради. Обіймав цю посаду "слуга" Котляр, він добровільно відмовився від повноважень.

У середу, 25 серпня, відбулася позачергова сесія Криворізької міської ради, у ході якої депутати проголосували за обрання секретарем органу місцевого самоврядування Юрія Вілкула. Саме він, згідно із законодавством, буде тимчасово в. о. мера міста замість загиблого Костянтина Павлова до проведення позачергових місцевих виборів. Про це повідомляє криворізьке видання "Перший міський".

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Так, на початку сесії обраний від "Слуги народу" секретар міськради Олександр Котляр виступив із заявою, у якій підкреслив, що він хотів би "довести до кінця розпочате з покійним Павловим", проте йому довелося прийняти важке рішення і відмовитися від посади. Відставку Котляра підтримали 33 депутати (усього в раді їх 54).

Після цього депутати виступили з пропозицією обрати на посаду секретаря міської ради Юрія Вілкула, який був мером Кривого Рогу з 2010 по 2020 рік. Він балотувався і на місцевих виборах 2020 року, проте знявся з перегонів на користь покійного Павлова через проблеми зі здоров'ям.

У ході сесії 25 серпня кандидатуру Вілкула на посаду секретаря міської ради таємним голосуванням підтримали більшість депутатів Криворізької міської ради. Тепер він буде виконувати обов'язки мера Кривого Рогу до проведення наступних місцевих виборів.

Після оголошення результатів голосування Вілкул зазначив, що в нього досі залишаються проблеми зі здоров'ям, через які він знявся з виборів у 2020 році.

"Але зараз, щоб захистити місто, не дати занурити його в хаос, забезпечити роботу всього міського господарства, я готовий виконувати обов'язки мера до наступних виборів", — підкреслив новий в.о. мера Кривого Рогу.

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Портал "Перший криворізький" же повідомив, що депутати від "Слуги народу" не брали участі в таємному голосуванні за нового секретаря Криворізької міської ради. Усі вони покинули сесійну залу після того, як Котляр відмовився від своєї посади. За інформацією порталу, брати участь у голосуванні не захотіли і депутати від партії "Сила людей".

"За" Вілкула проголосували 32 депутати з 33. Брали участь у голосуванні представники ОПЗЖ і "Української перспективи" (політсила Олександра Вілкула, сина Юрія Вілкула).

Нагадаємо, обраного на виборах 2020 мером Кривого Рогу Костянтина Павлова знайшли мертвим на ганку його заміського будинку 15 серпня. У його грудях було вогнепальне поранення, а поруч з ним лежала його зброя. 19 серпня відбулися похорони Павлова, які відвідали тисячі людей.

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Поліція розслідує три версії смерті мера Кривого Рогу: убивство, самогубство та необережне поводження зі зброєю. Соратники й однопартійці Павлова з ОПЗЖ вважають, що його вбили.