Черга на кілька тисяч людей: в Кривому Розі почалося прощання з мером Павловим (відео)

Попрощатися з покійним градоначальником прийшли рідні, колеги, ветерани та безліч містян. У мерії очікують, що всього церемонію відвідають до 20 тисяч осіб.

Вранці в четвер, 19 серпня, в Кривому Розі почалася церемонія прощання з мером міста Костянтином Павловим, якого 15 серпня знайшли мертвим у його заміському будинку. Про це повідомляє видання "Страна".

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Попрощатися з покійним градоначальником може будь-хто, і біля будівлі Криворізького драматичного театру імені Тараса Шевченка, в який принесли труну з тілом Костянтина Павлова, вишикувалася величезна черга людей з квітами.

Біля входу в театр розмістили знімок покійного градоначальника з чорною стрічкою. Поруч з будівлею чергують поліцейські, а прилеглу вулицю вирішили перекрити.

[ + – ] Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Відео черги біля будівлі Криворізького драматичного театру імені Тараса Шевченка опублікували і на Telegram-каналі PavlovskyNews. Судячи з ролика, очікують можливості попрощатися з покійним мером кілька тисяч містян.

[ + – ] Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Пізніше в міськраді Кривого Рогу повідомили журналістам, що вони очікують до 20 тисяч осіб на церемонії прощання з Павловим.

[ + – ] Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

[ + – ] Похорон Павлова, Кривий Ріг

Видання "Страна" поділилося знімками і зсередини театру, в якому лежить труна з тілом Павлова.

[ + – ] Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова [ + – ] Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова [ + – ] Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова [ + – ] Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова [ + – ] Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова [ + – ] Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова [ + – ] Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова [ + – ] Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Журналісти "Страни" повідомляють, що на церемонію прощання з Павловим прийшла і ветеран Другої світової війни Валентина Погорєлова, яка назвала покійного градоначальника "людяним мером".

[ + – ] Похорон Павлова, Кривий Ріг

Повідомляється, що прощання з покійним мером Кривого Рогу триватиме до 12:00, після чого труну з його тілом доставлять на місцеве Центральне кладовище, де він і буде похований.

Смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова: що відомо

Труп мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого на місцевих виборах обрали від партії ОПЗЖ, виявили 15 серпня на ганку заміського будинку в селі Вільне Дніпропетровської області. У грудях покійного градоначальника було вогнепальне поранення, а поруч з ним лежала зброя, що йому належала.

Того ж дня, 15 серпня, журналіст з Кривого Рогу розповів, що правоохоронці переглянули записи камер відеоспостереження в будинку і побачили, що Павлов наклав на себе руки. А керівник Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко в коментарі ЗМІ заявив, що співробітник судово-медичної експертизи, оглянувши тіло покійного градоначальника, також назвав попередньою причиною смерті самогубство.

16 серпня у соцмережах з'явилися записи камер відеоспостереження з дому покійного мера Кривого Рогу, на яких, найімовірніше, відображені останні хвилини життя Костянтина Павлова. Судячи з кадрів, в кімнаті він перебував один. Градоначальник перед смертю, імовірно, з кимось листувався по телефону. Втім, з середини ролика вирізаний якийсь фрагмент і на відео не потрапив сам момент пострілу.

[ + – ] Відео останніх хвилин життя мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Пізніше в мережі опублікували ще одне відео, на якому зображений, імовірно, сам момент пострілу.

[ + – ] Відео з дому Костянтина Павлова, записане, імовірно, в момент його загибелі

Спочатку поліцейські внесли інформацію з цього кейсу в ЄРДР за ст. 115 Кримінального кодексу ("Вбивство"), проте правоохоронці не виключають і того, що мер Кривого Рогу міг накласти на себе руки або що його смерть настала через необережне поводження зі зброєю.

Близькі та соратники Павлова по партії ОПЗЖ не вірили в те, що той міг накласти на себе руки. Деякі парламентарії вже заявили, що "мера Кривого Рогу вбили".