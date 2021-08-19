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Політика Смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Черга на кілька тисяч людей: в Кривому Розі почалося прощання з мером Павловим (відео)

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Черга на прощання з Костянтином Павловим, м.Кривий Ріг
Фото: Суспiльне | Церемонія прощання з покійним Костянтином Павловим триватиме до 12:00, після чого його поховають на Центральному кладовищі

Попрощатися з покійним градоначальником прийшли рідні, колеги, ветерани та безліч містян. У мерії очікують, що всього церемонію відвідають до 20 тисяч осіб.

Вранці в четвер, 19 серпня, в Кривому Розі почалася церемонія прощання з мером міста Костянтином Павловим, якого 15 серпня знайшли мертвим у його заміському будинку. Про це повідомляє видання "Страна".

Попрощатися з покійним градоначальником може будь-хто, і біля будівлі Криворізького драматичного театру імені Тараса Шевченка, в який принесли труну з тілом Костянтина Павлова, вишикувалася величезна черга людей з квітами.

Біля входу в театр розмістили знімок покійного градоначальника з чорною стрічкою. Поруч з будівлею чергують поліцейські, а прилеглу вулицю вирішили перекрити.

Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Відео черги біля будівлі Криворізького драматичного театру імені Тараса Шевченка опублікували і на Telegram-каналі PavlovskyNews. Судячи з ролика, очікують можливості попрощатися з покійним мером кілька тисяч містян.

Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Пізніше в міськраді Кривого Рогу повідомили журналістам, що вони очікують до 20 тисяч осіб на церемонії прощання з Павловим.

Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон Павлова, Кривий Ріг

Видання "Страна" поділилося знімками і зсередини театру, в якому лежить труна з тілом Павлова.

Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова
Похорон мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Журналісти "Страни" повідомляють, що на церемонію прощання з Павловим прийшла і ветеран Другої світової війни Валентина Погорєлова, яка назвала покійного градоначальника "людяним мером".

Похорон Павлова, Кривий Ріг

Повідомляється, що прощання з покійним мером Кривого Рогу триватиме до 12:00, після чого труну з його тілом доставлять на місцеве Центральне кладовище, де він і буде похований.

Смерть мера Кривого Рогу Костянтина Павлова: що відомо

Труп мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, якого на місцевих виборах обрали від партії ОПЗЖ, виявили 15 серпня на ганку заміського будинку в селі Вільне Дніпропетровської області. У грудях покійного градоначальника було вогнепальне поранення, а поруч з ним лежала зброя, що йому належала.

Того ж дня, 15 серпня, журналіст з Кривого Рогу розповів, що правоохоронці переглянули записи камер відеоспостереження в будинку і побачили, що Павлов наклав на себе руки. А керівник Дніпропетровської ОДА Валентин Резниченко в коментарі ЗМІ заявив, що співробітник судово-медичної експертизи, оглянувши тіло покійного градоначальника, також назвав попередньою причиною смерті самогубство.

16 серпня у соцмережах з'явилися записи камер відеоспостереження з дому покійного мера Кривого Рогу, на яких, найімовірніше, відображені останні хвилини життя Костянтина Павлова. Судячи з кадрів, в кімнаті він перебував один. Градоначальник перед смертю, імовірно, з кимось листувався по телефону. Втім, з середини ролика вирізаний якийсь фрагмент і на відео не потрапив сам момент пострілу.

Відео останніх хвилин життя мера Кривого Рогу Костянтина Павлова

Пізніше в мережі опублікували ще одне відео, на якому зображений, імовірно, сам момент пострілу.

Відео з дому Костянтина Павлова, записане, імовірно, в момент його загибелі

Спочатку поліцейські внесли інформацію з цього кейсу в ЄРДР за ст. 115 Кримінального кодексу ("Вбивство"), проте правоохоронці не виключають і того, що мер Кривого Рогу міг накласти на себе руки або що його смерть настала через необережне поводження зі зброєю.

Близькі та соратники Павлова по партії ОПЗЖ не вірили в те, що той міг накласти на себе руки. Деякі парламентарії вже заявили, що "мера Кривого Рогу вбили".