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Политика Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова

Очередь в несколько тысяч человек: в Кривом Роге началось прощание с мэром Павловым (видео)

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Очередь на прощание с Константином Павловым, г. Кривой Рог
Фото: Суспiльне | Церемония прощания с покойным Константином Павловым продлится до 12:00, после чего его похоронят на Центральном кладбище

Проститься с покойным градоначальником пришли родные, коллеги, ветераны и множество горожан. В мэрии ожидают, что всего церемонию посетят до 20 тысяч человек.

Утром в четверг, 19 августа, в Кривом Роге началась церемония прощания с мэром города Константином Павловым, которого 15 августа нашли мертвым в его загородном доме. Об этом сообщает издание "Страна".

Попрощаться с покойным градоначальником может любой желающий, и возле здания Криворожского драматического театра имени Тараса Шевченко, в который принесли гроб с телом Константина Павлова, выстроилась огромная очередь людей с цветами.

Возле входа в театр разместили снимок усопшего градоначальника с черной лентой. Рядом со зданием дежурят полицейские, а близлежащую улицу решили перекрыть.

Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова

Видео очереди возле здания Криворожского драматического театра имени Тараса Шевченко опубликовали и на Telegram-канале PavlovskyNews. Судя по ролику, ожидают возможности попрощаться с покойным мэром несколько тысяч горожан.

Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова

Позже в горсовете Кривого Рога сообщили журналистам, что они ожидают до 20 тысяч человек на церемонии прощания с Павловым.

Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова
Похороны Павлова, Кривой Рог

Издание "Страна" поделилось снимками и изнутри театра, в котором лежит гроб с телом Павлова.

Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов
Похороны мэра Кривого Рога, похороны Павлова, константин павлов

Журналисты "Страны" сообщают, что на церемонию прощания с Павловым пришла и ветеран Второй мировой войны Валентина Погорелова, назвавшая покойного градоначальника "человечным мэром".

Похороны Павлова, Кривой Рог

Сообщается, что прощание с покойным мэром Кривого Рога продлится до 12:00, после чего гроб с его телом доставят на местное Центральное кладбище, где он и будет погребен.

Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова: что известно

Труп мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого на местных выборах избрали от партии ОПЗЖ, обнаружили 15 августа на крыльце загородного дома в селе Вольное Днепропетровской области. В груди усопшего градоначальника было огнестрельное ранение, а рядом с ним лежало принадлежавшее ему оружие.

В тот же день, 15 августа, журналист из Кривого Рога рассказал, что правоохранители просмотрели записи камер видеонаблюдения в доме и увидели, что Павлов совершил самоубийство. А руководитель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в комментарии СМИ заявил, что сотрудник судебно-медицинской экспертизы, осмотрев тело покойного градоначальника, также назвал предварительной причиной смерти суицид.

16 августа в соцсетях появились записи камер видеонаблюдения из дома покойного мэра Кривого Рога, на которых, вероятнее всего, запечатлены последние минуты жизни Константина Павлова. Судя по кадрам, в комнате он находился один. Градоначальник перед смертью, предположительно, с кем-то переписывался по телефону. Впрочем, из середины ролика вырезан какой-то фрагмент и на видео не попал сам момент выстрела.

Видео последних минут жизни мэра Кривого Рога Константина Павлова

Позже в сети опубликовали еще одно видео, на котором запечатлен, вероятно, сам момент выстрела.

Видео из дома Константина Павлова, записанное, предположительно, в момент его гибели

Изначально полицейские внесли информацию по этому кейсу в ЕРДР по ст. 115 Уголовного кодекса ("убийство"), однако правоохранители не исключают и того, что мэр Кривого Рога мог совершить самоубийство или что его смерть наступила из-за неосторожного обращения с оружием.

Близкие и соратники Павлова по партии ОПЗЖ не верили в то, что тот мог покончить жизнь самоубийством. Некоторые парламентарии уже заявили, что "мэра Кривого Рога убили".