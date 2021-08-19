Очередь в несколько тысяч человек: в Кривом Роге началось прощание с мэром Павловым (видео)

Проститься с покойным градоначальником пришли родные, коллеги, ветераны и множество горожан. В мэрии ожидают, что всего церемонию посетят до 20 тысяч человек.

Утром в четверг, 19 августа, в Кривом Роге началась церемония прощания с мэром города Константином Павловым, которого 15 августа нашли мертвым в его загородном доме. Об этом сообщает издание "Страна".

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Попрощаться с покойным градоначальником может любой желающий, и возле здания Криворожского драматического театра имени Тараса Шевченко, в который принесли гроб с телом Константина Павлова, выстроилась огромная очередь людей с цветами.

Возле входа в театр разместили снимок усопшего градоначальника с черной лентой. Рядом со зданием дежурят полицейские, а близлежащую улицу решили перекрыть.

[ + – ] Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова

Видео очереди возле здания Криворожского драматического театра имени Тараса Шевченко опубликовали и на Telegram-канале PavlovskyNews. Судя по ролику, ожидают возможности попрощаться с покойным мэром несколько тысяч горожан.

[ + – ] Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова

Позже в горсовете Кривого Рога сообщили журналистам, что они ожидают до 20 тысяч человек на церемонии прощания с Павловым.

[ + – ] Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова

[ + – ] Похороны Павлова, Кривой Рог

Издание "Страна" поделилось снимками и изнутри театра, в котором лежит гроб с телом Павлова.

[ + – ] Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова [ + – ] Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова [ + – ] Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова [ + – ] Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова [ + – ] Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова [ + – ] Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова [ + – ] Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова [ + – ] Похороны мэра Кривого Рога Константина Павлова

Журналисты "Страны" сообщают, что на церемонию прощания с Павловым пришла и ветеран Второй мировой войны Валентина Погорелова, назвавшая покойного градоначальника "человечным мэром".

[ + – ] Похороны Павлова, Кривой Рог

Сообщается, что прощание с покойным мэром Кривого Рога продлится до 12:00, после чего гроб с его телом доставят на местное Центральное кладбище, где он и будет погребен.

Смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова: что известно

Труп мэра Кривого Рога Константина Павлова, которого на местных выборах избрали от партии ОПЗЖ, обнаружили 15 августа на крыльце загородного дома в селе Вольное Днепропетровской области. В груди усопшего градоначальника было огнестрельное ранение, а рядом с ним лежало принадлежавшее ему оружие.

В тот же день, 15 августа, журналист из Кривого Рога рассказал, что правоохранители просмотрели записи камер видеонаблюдения в доме и увидели, что Павлов совершил самоубийство. А руководитель Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко в комментарии СМИ заявил, что сотрудник судебно-медицинской экспертизы, осмотрев тело покойного градоначальника, также назвал предварительной причиной смерти суицид.

16 августа в соцсетях появились записи камер видеонаблюдения из дома покойного мэра Кривого Рога, на которых, вероятнее всего, запечатлены последние минуты жизни Константина Павлова. Судя по кадрам, в комнате он находился один. Градоначальник перед смертью, предположительно, с кем-то переписывался по телефону. Впрочем, из середины ролика вырезан какой-то фрагмент и на видео не попал сам момент выстрела.

[ + – ] Видео последних минут жизни мэра Кривого Рога Константина Павлова

Позже в сети опубликовали еще одно видео, на котором запечатлен, вероятно, сам момент выстрела.

[ + – ] Видео из дома Константина Павлова, записанное, предположительно, в момент его гибели

Изначально полицейские внесли информацию по этому кейсу в ЕРДР по ст. 115 Уголовного кодекса ("убийство"), однако правоохранители не исключают и того, что мэр Кривого Рога мог совершить самоубийство или что его смерть наступила из-за неосторожного обращения с оружием.

Близкие и соратники Павлова по партии ОПЗЖ не верили в то, что тот мог покончить жизнь самоубийством. Некоторые парламентарии уже заявили, что "мэра Кривого Рога убили".