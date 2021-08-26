На квартиру нардепа Устиновой наложили арест после конфликта с топ-полицейским (фото, видео)

Александра Устинова должна оплатить Евгению Шевцову 80 тысяч морального ущерба. Имущество нардепа будет находиться под арестом, пока не пройдет апелляция.

Народный депутат от фракции "Голос" Александра Устинова рассказала, что на ее квартиру наложили арест, а автомобиль объявили в розыск из-за иска полицейского. Об этом парламентарий сообщила в своем Facebook.

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На недвижимость нардепа наложили арест из-за того, что Александра Устинова должна оплатить моральный ущерб в размере почти 80 тысяч гривен заместителю руководителя Главного следственного управления Нацполиции Евгению Шевцову.

По словам Александры Устиновой, иски топ-полицейского удовлетворил Печерский районный суд Киева.

"Узнала я о том, что должна заплатить почти 3-месячную зарплату бедному, травмированному такой фразой, заместителю руководителя Главного следственного управления Нацполиции на крузаке (Toyota Land Cruiser — ред.) я из "Дії", где мне пришло сообщение об исполнительном производстве по мне. Пришло оно в июле, а суд оказывается был в феврале", — добавила нардеп от фракции "Голос".

[ + – ] Постановление по имуществу Александры Устиновой

Александра Устинова утверждает. что замглавы Главного следственного управления Нацполиции Евгений Шевцов подал несколько исков против нее после того, как нардеп написала жалобу с требованием проверить возможное незаконное обогащение топ-полицейского.

"Так вот, после полугодового "расследования" внутренняя безопасность национальной полиции сказала, что Женя "ни при чем"! Это оказывается не он писал, потому что кто-то его ФБ хакнул, ну а потом просто взял и вернул назад. Вместо расследований внутренней безопасности наш реформированный полицейский подал 6 судебных исков против меня, ведь как это так, я написала, что такой уважаемый человек не может иметь звание офицера", — резюмировала Устинова в своем Facebook.

В комментариях под публикацией нардеп от "Слуги народа" Дмитрий Гурин спросил, планирует ли она обжаловать это решение. Александра Устинова сообщила, что сроки апелляции уже прошли, однако сейчас суд их возобновил.

"Проблема в том, что пока не пройдет апелляция, все под арестом", — подытожила нардеп.

Арест квартиры Александры Устиновой — предыстория

Конфликт между Устиновой и Шевцовым произошел в марте 2020 года, когда журналисты проекта Bihus.Info опубликовали расследование, в котором утверждалось, что жена топ-полицейского пополам с сыном экс-замглавы киевского СБУ Евгения Филимонова получила в подарок нежилое помещение в центре Киева.

[ + – ] Расследование Bihus.Info по замглавы ГСУ НП Шевцову

После выхода расследования Александра Устинова начала собирать в Верховной Раде подписи для обращения к тогдашнему главу МВД Арсену Авакову для инициирования проверки в отношении Евгения Шевцова.

Замглавы ГСУ НП Евгений Шевцов в ответ написал пост в своем Facebook, в котором грубо высказывался в адрес Александры Устиновой. После волны критики топ-полицейский удалил публикацию.

[ + – ] Публикация замглавы ГСУ НП Евгения Шевцова

[ + – ] Публикация замглавы ГСУ НП Евгения Шевцова

Ранее Фокус рассказывал о расколе в "Голосе", после которого 10 нардепов объявили об уходе из парламентской фракции. В новую депутатскую группу под названием "Справедливость" вошла и Александра Устинова.