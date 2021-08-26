На квартиру нардепки Устінової наклали арешт після конфлікту з топполіцейським (фото, відео)

Олександра Устінова повинна оплатити Євгену Шевцову 80 тисяч моральної шкоди. Майно нардеки перебуватиме під арештом, поки не пройде апеляція.

Народна депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова розповіла, що на її квартиру наклали арешт, а автомобіль оголосили в розшук через позов поліцейського. Про це парламентарка повідомила в своєму Facebook.

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На нерухомість нардепки наклали арешт через те, що Олександра Устінова повинна сплатити моральну шкоду в розмірі майже 80 тисяч гривень заступнику керівника Головного слідчого управління Нацполіціі Євгену Шевцову.

За словами Олександри Устинової, позови топполіцейського задовольнив Печерський районний суд Києва.

"Дізналася я про те, що повинна заплатити майже 3-місячну зарплату бідному, травмованому такою фразою, заступнику керівника Головного слідчого управління Нацполіціі на крузаку (Toyota Land Cruiser — ред.) я з "Дії ", де мені прийшло повідомлення про виконавче провадження щодо мене. Прийшло воно в липні, а суд, виявляється, був у лютому", — додала нардепка від фракції "Голос".

[ + – ] Постанова щодо майна Олександри Устінової

Олександра Устінова стверджує. що заступник голови Головного слідчого управління Нацполіціі Євген Шевцов подав кілька позовів проти неї після того, як нардепка написала скаргу з вимогою перевірити можливе незаконне збагачення топполіцейського.

"Так ось, після піврічного "розслідування" внутрішня безпека національної поліції сказала, що Женя "ні при чому"! Це, виявляється, не він писав, тому що хтось його ФБ хакнув, ну а потім просто взяв і повернув назад. Замість розслідувань внутрішньої безпеки наш реформований поліцейський подав 6 судових позовів проти мене, адже як це так, я написала, що така поважна людина не може мати звання офіцера", — резюмувала Устинова в своєму Facebook.

У коментарях під публікацією нардепки від "Слуги народу" Дмитро Гурін запитав, чи планує вона оскаржувати це рішення. Олександра Устінова повідомила, що терміни апеляції вже пройшли, однак зараз суд їх відновив.

"Проблема в тому, що поки не пройде апеляція, все під арештом", — підсумувала нардепка.

Арешт квартири Олександри Устинової — передісторія

Конфлікт між Устіновою і Шевцовим стався в березні 2020 року, коли журналісти проекту Bihus.Info опублікували розслідування, в якому стверджувалося, що дружина топполіцейського навпіл з сином ексзаступника голови київського СБУ Євгена Філімонова отримала в подарунок нежитлове приміщення в центрі Києва.

[ + – ] Розслідування Bihus.Info про заступника голови ГСУ НП Шевцова

Після виходу розслідування Олександра Устінова почала збирати у Верховній Раді підписи для звернення до тодішнього глави МВС Арсена Авакова для ініціювання перевірки стосовно Євгена Шевцова.

Заступник голови ГСУ НП Євген Шевцов у відповідь написав пост у своєму Facebook, в якому грубо висловлювався на адресу Олександри Устінової. Після хвилі критики топполіцейський видалив публікацію.

[ + – ] Публікація заступника голови ГСУ НП Євгена Шевцова

[ + – ] Публікація заступника голови ГСУ НП Євгена Шевцова

Раніше Фокус розповідав про розкол в "Голосі", після якого 10 нардепів оголосили про відхід з парламентської фракції. У нову депутатську групу під назвою "Справедливість" увійшла й Олександра Устінова.