"Лучше, чем в некоторых европейских странах", - Зеленский о правоохранительной системе Украины

Президент считает, что на текущий момент украинская система правопорядка проходит "очищение" и "мы уже близки к результату".

Президент Владимир Зеленский заявил, что правоохранительная система Украины проходит "очищение". Такое мнение лидер высказал во время обсуждения инвестиционной привлекательности страны в эфире ток-шоу "Право на власть", которое вышло в четверг, 26 августа, на телеканале "1+1".

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"Я считаю и вижу, что сейчас в правоохранительной системе идет реальный момент очищения. Считаю, что мы очень близки к результату. Считаю, что у нас уже результат лучше, чем в некоторых европейских странах", — поделился Владимир Зеленский.

Также глава государства подчеркнул, что считает Украину "очень привлекательной" в вопросе инвестиций.

"Из-за разной антирекламы, в чем заинтересованы многие страны и иностранные бизнесы, инвестиционная привлекательность Украины на некоторое время упала", — отметил Зеленский.

Для ее увеличения же, считает глава государства, в стране необходимо устраивать больше международных встреч высокого уровня по типу "Крымской платформы".

[ + – ] Интервью Владимира Зеленского, "Право на власть" на "1+1"

Отметим, в ходе этого же ток-шоу Владимир Зеленский назвал три своих главных достижения на должности президента. К ним глава государства отнес укрепление субъектности страны, модернизацию инфраструктуры и усиление армии.

Напомним, в преддверии Дня независимости Зеленский написал для Фокуса эксклюзивную колонку, в которой назвал национальную мечту украинцев.