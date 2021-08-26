"Лучше, чем в некоторых европейских странах", - Зеленский о правоохранительной системе Украины
Президент считает, что на текущий момент украинская система правопорядка проходит "очищение" и "мы уже близки к результату".
Президент Владимир Зеленский заявил, что правоохранительная система Украины проходит "очищение". Такое мнение лидер высказал во время обсуждения инвестиционной привлекательности страны в эфире ток-шоу "Право на власть", которое вышло в четверг, 26 августа, на телеканале "1+1".
"Я считаю и вижу, что сейчас в правоохранительной системе идет реальный момент очищения. Считаю, что мы очень близки к результату. Считаю, что у нас уже результат лучше, чем в некоторых европейских странах", — поделился Владимир Зеленский.
Также глава государства подчеркнул, что считает Украину "очень привлекательной" в вопросе инвестиций.
"Из-за разной антирекламы, в чем заинтересованы многие страны и иностранные бизнесы, инвестиционная привлекательность Украины на некоторое время упала", — отметил Зеленский.
Для ее увеличения же, считает глава государства, в стране необходимо устраивать больше международных встреч высокого уровня по типу "Крымской платформы".
Отметим, в ходе этого же ток-шоу Владимир Зеленский назвал три своих главных достижения на должности президента. К ним глава государства отнес укрепление субъектности страны, модернизацию инфраструктуры и усиление армии.
Напомним, в преддверии Дня независимости Зеленский написал для Фокуса эксклюзивную колонку, в которой назвал национальную мечту украинцев.