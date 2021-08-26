"Краще, ніж у деяких європейських країнах", — Зеленський про правоохоронну систему України

Президент вважає, що на поточний момент українська система правопорядку проходить "очищення" і "ми вже близькі до результату".

Президент Володимир Зеленський заявив, що правоохоронна система України проходить "очищення". Таку думку лідер висловив під час обговорення інвестиційної привабливості країни в ефірі ток-шоу "Право на владу", яке вийшло в четвер, 26 серпня, на телеканалі "1 + 1".

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"Я вважаю і бачу, що наразі в правоохоронній системі йде реальний момент очищення. Вважаю, що ми дуже близькі до результату. Вважаю, що в нас уже результат кращий, ніж у деяких європейських країнах", — поділився Володимир Зеленський.

Також глава держави підкреслив, що вважає Україну "дуже привабливою" в питанні інвестицій.

"Через різну антирекламу, у чому зацікавлені багато країн та іноземні бізнеси, інвестиційна привабливість України на деякий час впала", — зазначив Зеленський.

Для її збільшення ж, вважає глава держави, у країні необхідно влаштовувати більше міжнародних зустрічей високого рівня типу "Кримської платформи".

[ + – ] Інтерв'ю Володимира Зеленського, "Право на владу" на "1 + 1"

Зазначимо, у ході цього ж ток-шоу Володимир Зеленський назвав три своїх головних досягнення на посаді президента. До них глава держави відніс зміцнення суб'єктності країни, модернізацію інфраструктури та посилення армії.

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності Зеленський написав для Фокуса ексклюзивну колонку, у якій назвав національну мрію українців.