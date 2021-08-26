"Украина начала превращаться в гуманитарную страну", — Зеленский о результатах ВНО по математике

По мнению президента, в свое время математика стала не модной в украинских вузах, а потому целое поколение попросту ее не изучало.

В последнее время Украина стала превращаться в "гуманитарную страну". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1".

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Заявление было сделано в ответ на реплику Ильи Филиппова (сооснователя студии онлайн-образования EdEra) о том, что треть украинских абитуриентов в 2021 году не смогла преодолеть порог "сдал/не сдал".

"Я хочу объяснить результаты по математике. Мы понимаем, что математики раньше не было. Просто не было. На экзаменах, ВНО (внешнем независимом оценивании, — Фокус). В большинстве вузов. В Украине в мои годы были самыми популярными такие профессии: маркетинг, менеджмент, юриспруденция, психология. Много профессий, где математики не было, — отметил глава государства.

По словам президента, когда он сам сдавал экзамены, поступая на юридический факультет университета в Кривом Роге, математики среди них тоже не было.

"В принципе в какой-то момент Украина стала превращаться в гуманитарную страну. Целое поколение не изучало просто-напросто математику. И потому ее нужно делать популярной", — отметил глава государства.

Фокус ранее разбирался в том, почему ВНО по математике стало образовательной катастрофой в масштабе Украины.

Напомним, в рамках этой же программы Владимир Зеленский назвал три своих главных достижения на должности президента. К главным своим "победам" глава государства отнес укрепление субъектности страны, развитие инфраструктуры и усиление армии.