"Україна почала перетворюватися в гуманітарну країну", — Зеленський про результати ЗНО з математики

На думку президента, свого часу математика стала не модною в українських ВНЗ, а тому ціле покоління просто її не вивчало.

Останнім часом Україна стала перетворюватися в "гуманітарну країну". Про це заявив президент України Володимир Зеленський в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1 + 1".

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Заява була зроблена у відповідь на репліку Іллі Філіпова (співзасновника студії онлайн-освіти EdEra) про те, що третина українських абітурієнтів у 2021 році не змогла подолати поріг "склав/не склав".

"Я хочу пояснити результати з математики. Ми розуміємо, що математики раніше не було. Просто не було. На іспитах, ЗНО (зовнішнє незалежне оцінювання, — Фокус). У більшості ВНЗ. В Україні в мої роки були найпопулярнішими такі професії: маркетинг, менеджмент, юриспруденція, психологія. Багато професій, де математики не було, — зазначив глава держави.

За словами президента, коли він сам складав іспити, вступаючи на юридичний факультет університету в Кривому Розі, математики серед них теж не було.

"У принципі в якийсь момент Україна стала перетворюватися в гуманітарну країну. Ціле покоління не вивчало просто-напросто математику. І тому її потрібно робити популярною", — зазначив глава держави.

Фокус раніше розбирався в тому, чому ЗНО з математики стало освітньою катастрофою в масштабі України.

Нагадаємо, у рамках цієї ж програми Володимир Зеленський назвав три своїх головних досягнення на посаді президента. До головних своїх "перемог" глава держави відніс зміцнення суб'єктності країни, розвиток інфраструктури і посилення армії.