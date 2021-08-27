Самолет Зеленского из-за тумана не смог приземлиться в Кишиневе, – СМИ

"Борт №1" президента Украины совершил вынужденную посадку в Одессе.

Самолет президента Владимира Зеленского, направлявшийся в пятницу, 27 августа в Кишинев, не смог приземлиться в столице Молдовы, сообщает Думская.

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По информации издания, авиалайнер, на котором Зеленский летел в Молдову для участия в торжественных мероприятиях, посвященных дню независимости этой страны, совершил посадку в аэропорту Одессы.

Кроме того, пишет Думская, в Одессе по той же причине приземлился самолет авиакомпании Air Moldova, который летел из Антальи в Кишинев.

Ранее в пресс-службе Офиса президента анонсировали визит Зеленского в Молдову.

"В пятницу, 27 августа, президент Владимир Зеленский по приглашению главы Молдовы Майи Санду посетит Кишинев по случаю 30-й годовщины независимости Республики Молдова. В рамках визита президент проведет двусторонние переговоры с президентом Молдовы и примет участие в многосторонней встрече глав иностранных делегаций", – говорится в сообщении.

Официального подтверждения информации о вынужденной посадке в Одессе "Борта №1" на момент написания новости не было. Последнее сообщение Владимира Зеленского в Twitter посвящено вчерашнему теракту в Кабуле. В твите президент выражает соболезнования семьям погибших.

Ранее сообщалось, что самолет Аirbus 319, на котором летает Владимир Зеленский, за 32,4 миллиона гривен оснастили новой спутниковой связью.

Также известно, что своим указом глава государства передал самолет Ан-148-100В и вертолет Ми-8МТВ-1 из Госуправления делами в сферу управления Министерства обороны.

Фокус сообщал о том, что президент Молдовы Майя Санду в январе 2021 года выступила за создание "круга доверия" Румыния-Молдова-Украина для налаживания отношений с соседними странами.