Літак Зеленського через туман не зміг приземлитися в Кишиневі, — ЗМІ

"Борт №1" президента України здійснив вимушену посадку в Одесі.

Літак президента Володимира Зеленського, який прямував у п'ятницю, 27 серпня, в Кишинів, не зміг приземлитися в столиці Молдови, повідомляє Думська.

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За інформацією видання, авіалайнер, на якому Зеленський летів у Молдову для участі в урочистих заходах, присвячених до Дня незалежності цієї країни, здійснив посадку в аеропорту Одеси.

Крім того, пише Думська, в Одесі з тієї ж причини приземлився літак авіакомпанії Air Moldova, який летів з Анталії до Кишинева.

Раніше в пресслужбі Офісу президента анонсували візит Зеленського в Молдову.

"У п'ятницю, 27 серпня, президент Володимир Зеленський на запрошення глави Молдови Маї Санду відвідає Кишинів із нагоди 30-ї річниці незалежності Республіки Молдова. У рамках візиту президент проведе двосторонні переговори з президентом Молдови та візьме участь в багатосторонній зустрічі глав іноземних делегацій", — йдеться в повідомленні.

Офіційного підтвердження інформації про вимушену посадку в Одесі "Борту №1" на момент написання новини не було. Останнє повідомлення Володимира Зеленського в Twitter присвячене вчорашньому теракту в Кабулі. У твіті президент висловлює співчуття сім'ям загиблих.

Раніше повідомлялося, що літак Аirbus 319, на якому літає Володимир Зеленський, за 32,4 мільйони гривень оснастили новим супутниковим зв'язком.

Також відомо, що своїм указом глава держави передав літак Ан-148-100В і вертоліт Мі-8МТВ-1 з Держуправління справами у сферу управління Міністерства оборони.

Фокус повідомляв про те, що президентка Молдови Мая Санду в січні 2021 року виступила за створення "кола довіри" Румунія-Молдова-Україна для налагодження відносин із сусідніми країнами.