"Починить часы": "слуга" Грищук начал сбор денег на свой день рождения (фото)

Парламентарию прислали уже 54 тыс. грн из запрошенных 200 тыс. грн. Среди пожертвовавших деньги оказались и его коллеги по фракции.

Народный депутат от "Слуги народа" Роман Грищук начал сбор 200 тысяч гривен в честь своего дня рождения. Собранные деньги парламентарий намерен потратить на починку механических часов на здании Института истории Украины НАНУ (ул. Грушевского, 4), которые не работают более 15 лет. Об этом написал сам нардеп на своей странице в Facebook.

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"Сегодня мне 32. Лучшим подарком для меня будет, если киевские часы снова заработают. На их восстановление требуется не маленькая, но вполне реальная сумма", — отметил Грищук.

"Слуга" подчеркнул, что более 15 лет возле часов проезжают тысячи жителей города и видят неподвижные часы. За сумму в 200 000 гривен, уверяет парламентарий, можно их полностью отремонтировать: установить новый механизм, восстановить циферблат, оборудовать подсветку и "вернуть им голос".

"Приобщиться может каждый. От вас это будет лучший подарок. Я же обещаю, что вместе с командой мы дадим ему вторую жизнь", — написал Грищук и оставил ссылку на портал "Большая идея", где проходит сбор средств на эту инициативу.

[ + – ] Роман Грищук начал собирать деньги на своей день рождения, чтобы починить часы

[ + – ] Роман Грищук начал собирать деньги на своей день рождения, чтобы починить часы

[ + – ] В Киеве начали сбор средств на починку часов

Судя по информации портала "Большая идея", на починку механических часов на здании Института истории Украины НАНУ собрали уже более 54 000 грн, то есть около 27%. Среди пожертвовавших деньги — и коллеги Грищука по фракции, нардепы Евгения Кравчук и Александр Сенченко.

[ + – ] К сбору средств на починку механических часов в Киеве присоединились и народные депутаты [ + – ] К сбору средств на починку механических часов в Киеве присоединились и народные депутаты

Отметим, до избрания в парламент Роман Грищук был телеведущим и руководителем студии "Мамахохотала". Его депутатская зарплата за 2020 год составила более 506 тысяч гривен. Также он указал в декларации, что хранит 850 тысяч гривен, 25 тысяч долларов и 6 тысяч евро наличными и более 52 тысяч гривен на счету в банке.

Напомним, в апреле "слуга" Николай Тищенко оказался в центре скандала из-за того, что в разгар локдауна устроил в отеле вечеринку в честь своей супруги.

А недавно глава полиции Киевской области Андрей Небытов открыл памятник себе на день рождения.