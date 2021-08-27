"Полагодити годинник": "слуга" Грищук почав збір грошей на свій день народження (фото)

Парламентарію прислали вже 54 тис. грн із запитаних 200 тис. грн. Серед тих, хто пожертвував гроші, і його колеги по фракції.

Народний депутат від "Слуги народу" Роман Грищук почав збір 200 тисяч гривень на честь свого дня народження. Зібрані гроші парламентарій має намір витратити на лагодження механічного годиннику на будівлі Інституту історії України НАНУ (вул. Грушевського, 4), який не працює понад 15 років. Про це написав сам нардеп на своїй сторінці у Facebook.

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"Сьогодні мені 32. Кращим подарунком для мене буде, якщо київський годинник знову запрацює. На його відновлення потрібна не маленька, але цілком реальна сума", — зазначив Грищук.

"Слуга" підкреслив, що понад 15 років біля годинник проїжджають тисячі жителів міста і бачать нерухомий годинник. За суму у 200 000 гривень, запевняє парламентарій, можна його повністю відремонтувати: встановити новий механізм, відновити циферблат, обладнати підсвічування і "повернути йому голос".

"Долучитися може кожен. Від вас це буде найкращий подарунок. Я ж обіцяю, що разом з командою ми дамо йому друге життя", — написав Грищук і залишив посилання на портал "Велика ідея", де проходить збір коштів на цю ініціативу.

[ + – ] Роман Грищук почав збирати гроші на свій день народження, щоб полагодити годинник

[ + – ] Роман Грищук почав збирати гроші на свій день народження, щоб полагодити годинник

[ + – ] У Києві почали збір коштів на лагодження годинника

Судячи з інформації порталу "Велика ідея", на лагодження механічного годинника на будівлі Інституту історії України НАНУ зібрали вже понад 54 000 грн, тобто близько 27%. Серед тих, хто пожертвував гроші — і колеги Грищука по фракції, нардепи Євгенія Кравчук та Олександр Сенченко.

[ + – ] До збору коштів на лагодження механічного годинника в Києві приєдналися і народні депутати [ + – ] До збору коштів на лагодження механічного годинника в Києві приєдналися і народні депутати

Зазначимо, до обрання в парламент Роман Грищук був телеведучим і керівником студії "Мамахохотала". Його депутатська зарплата за 2020 рік становила понад 506 тисяч гривень. Також він вказав у декларації, що зберігає 850 тисяч гривень, 25 тисяч доларів і 6 тисяч євро готівкою і понад 52 тисячі гривень на рахунку в банку.

Нагадаємо, у квітні "слуга" Микола Тищенко опинився в центрі скандалу через те, що в розпал локдауну влаштував у готелі вечірку на честь своєї дружини.

А нещодавно глава поліції Київської області Андрій Нєбитов відкрив пам'ятник собі на день народження.