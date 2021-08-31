Замглавы МИД Енин станет заместителем Монастырского в МВД

Чиновник будет уволен с поста заместителя министра иностранных дел 6 сентября, а на следующий день приступит к своим новым обязанностям.

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин покинет свою должность ради поста первого заместителя министра внутренних дел. Под руководством главы МВД Дениса Монастырского он начнет работать уже с 7 сентября. Об этом свидетельствуют тексты соответствующих распоряжений №1013-р и №1014-р, изданные Кабинетом министров Украины в понедельник, 30 августа.

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Согласно документам, правительство увольняет Енина "в соответствии с поданным заявлением".

"Назначить Енина Евгения Владимировича первым заместителем Министра внутренних дел Украины с 7 сентября 2021 года", — говорится в одном из распоряжений Кабмина.

Енин начал свою дипломатическую карьеру в 2005 году, когда он занял должность секретаря в посольстве в Молдове. В 2012 он перешел работать в украинское посольство в Италии. С 2016 по 2019 год Енин занимал пост заместителя генерального прокурора Игоря Луценко. В апреле 2020 года Кабмин назначил чиновника на должность замминистра иностранных дел Дмитрия Кулебы. Енин курировал дела касательно сбитых самолетов MH17 над Донбассом и PS752 в Иране, а также отвечал за привлечение России к ответственности в международных судах.

Ранее мы писали, что бывший замминистра внутренних дел при главе ведомства Арсене Авакове Антон Геращенко станет советником нового руководителя министерства Дениса Монастырского.

Фокус подробно разбирался, что ждет МВД после смены руководства.