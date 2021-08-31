Заступник голови МЗС Єнін стане заступником Монастирського в МВС

Чиновник буде звільнений з поста заступника міністра закордонних справ 6 вересня, а на наступний день приступить до своїх нових обов'язків.

Заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін покине свою посаду заради посади першого заступника міністра внутрішніх справ. Під керівництвом голови МВС Дениса Монастирського він почне працювати вже з 7 вересня. Про це свідчать тексти відповідних розпоряджень №1013-р і №1014-р, видані Кабінетом міністрів України в понеділок, 30 серпня.

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Згідно з документами, уряд звільняє Єніна "відповідно до поданої заяви".

"Призначити Єніна Євгена Володимировича першим заступником Міністра внутрішніх справ України з 7 вересня 2021 року", — говориться в одному з розпоряджень Кабміну.

Єнін почав свою дипломатичну кар'єру в 2005 році, коли він зайняв посаду секретаря в посольстві в Молдові. У 2012 він перейшов працювати в українське посольство в Італії. З 2016 по 2019 рік Єнін займав пост заступника генерального прокурора Ігоря Луценка. У квітні 2020 року Кабмін призначив чиновника на посаду заступника міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Єнін курував справи щодо збитих літаків MH17 над Донбасом і PS752 в Ірані, а також відповідав за залучення Росії до відповідальності в міжнародних судах.

Раніше ми писали, що колишній заступник міністра внутрішніх справ при главі відомства Арсена Авакова Антон Геращенко стане радником нового керівника міністерства Дениса Монастирського.

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