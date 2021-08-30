Антон Геращенко повертається в МВС: ексзамісник Авакова призначений радником Монастирського

Геращенко в новому амплуа вже брав участь у міжвідомчому засіданні з питань держкордону. Монастирський був помічником Геращенка, коли той був нардепом у Раді минулого скликання.

Антон Геращенко, який був першим заступником керівника Міністерства внутрішніх справ (МВС) України при Арсені Авакову, повертається у відомство. Він буде радником нового керівника відомства Дениса Монастирського. Про це на своєму каналі в Telegram повідомив журналіст Володимир Бойко.

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[ + – ] Антон Геращенко став радником глави МВС Монастирського

Пізніше цю ж інформацію в ефірі телеканалу "Україна 24" підтвердив і народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

"Антон Геращенко призначений радником міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського", — сказав парламентарій.

Гончаренко припустив, що перший заступник глави МВС часів Авакова повертається у відомство через те, що в нього "є відповідний досвід".

Також нардеп нагадав, що Монастирський був помічником Геращенка, коли в того був мандат парламентарія.

"Тому тепер, я думаю, що не дивно, що Монастирський запрошує свого колишнього керівника у свою команду", — підкреслив Гончаренко.

[ + – ] Антон Геращенко став радником глави МВС Монастирського

Про те, що Антон Геращенко став радником Монастирського, сказано і на сайті Державної прикордонної служби. Там зазначається, що колишній заступник глави МВС в новому амплуа вже брав участь у міжвідомчому засіданні з питань упорядкування земель під облаштування державного кордону.

Зазначимо, Денис Монастирський дійсно був помічником Антона Геращенка у Верховній Раді попереднього скликання (2014-2019 рр). З вересня 2019 року по початок серпня 2021 року Геращенко працював заступником міністра внутрішніх справ.

Нагадаємо, Арсен Аваков, який займав посаду керівника МВС з лютого 2014 року, написав заяву про відставку 13 липня 2021 року. 16 липня Верховна Рада погодила його звільнення. У той же день нардепи проголосували за призначення новим керівником МВС нардепа від "Слуги народу" Дениса Монастирського.