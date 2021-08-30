Антон Геращенко возвращается в МВД: экс-заместитель Авакова назначен советником Монастырского

Геращенко в новом амплуа уже участвовал в межведомственном заседании по вопросам госграницы. Монастырский был помощником Геращенко, когда тот был нардепом в Раде прошлого созыва.

Антон Геращенко, который занимал должность заместителя руководителя Министерства внутренних дел (МВД) Украины при Арсене Авакове, возвращается в ведомство. Он будет советником нового главы ведомства Дениса Монастырского. Об этом на своем канале в Telegram сообщил журналист Владимир Бойко.

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[ + – ] Антон Геращенко стал советником главы МВД Монастырского

Позже эту информацию в эфире телеканала "Украина 24" подтвердил народный депутат Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность").

"Антон Геращенко назначен советником министра внутренних дел Дениса Монастырского", — сказал парламентарий.

Гончаренко предположил, что заместитель главы МВД времен Авакова возвращается в ведомство из-за того, что у него "есть соответствующий опыт".

Также нардеп напомнил, что Монастырский был помощником Геращенко когда у того был мандат парламентария.

"Потому теперь, я думаю, не странно, что Монастырский приглашает своего бывшего руководителя в свою команду", — подчеркнул Гончаренко.

[ + – ] Антон Геращенко стал советником главы МВД Монастырского

О том, что Антон Геращенко стал советником Монастырского сказано и на сайте Государственной пограничной службы. Там отмечается, что бывший заместитель главы МВД в новом амплуа уже участвовал в междведомственном заседании по вопросам упорядочения земель под обустройство государственной границы.

Отметим, Денис Монастырский был помощником Антона Геращенко в Верховной Раде предыдущего созыва (2014-2019 гг). С сентября 2019 года по начало августа 2021 года Геращенко работал заместителем министра внутренних дел.

Напомним, Арсен Аваков, занимавший должность руководителя МВД с февраля 2014 года, написал заявление об отставке 13 июля 2021 года. 16 июля Верховная Рада согласовала его увольнение. В тот же день нардепы проголосовали за назначение новым руководителем МВД нардепа от "Слуги народа" Дениса Монастырского.