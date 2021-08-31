Завтра в Украине пройдут довыборы депутатов Верховной Рады

Согласно постановлению ЦИК, выборы пройдут в Черкасской и Херсонской областях. Депутаты Александр Скичко и Игорь Колыхаев, избранные там, досрочно сложили свои полномочия.

1 го сентября 2021 года в Черкасской и Херсонской областях (избирательные округа № 197 и №184) стартует избирательный процесс промежуточных выборов депутатов в Верховную Раду Украины. Соответствующие распоряжения ЦИК опубликованы на сайте "Голос Украины".

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В документах № 152 и №153 от 9 апреля 2021 года говорится о дате проведения выборов – 31 октября 2021 года.

Согласно информации, которая содержится в постановлениях, довыборы проводятся в связи с постановлениями Верховной Рады 1372-IX и 1371-ІХ, в которых говорится о досрочном прекращении полномочий двух народных депутатов – Александра Скичко и Игоря Колыхаева.

Бывший телеведущий и зять владельца вагоностроительного завода "Днепровагонремстрой" Александр Скичко, который прошел в Раду от "Слуги народа" по 197 одномандатному округу в Черкасской области, сложил свои полномочия после назначения его указом президента главой Черкасской ОГА.

Полномочия нардепа от партии "За Майбутнє" Игоря Колыхаева прекратились после избрания его мэром города Херсон.

В марте были опубликованы фото кабинета мэра Игоря Колыхаева после нового ремонта, который, по словам членов городского совета, был сделан на собственные деньги Колыхаева.

В апреле 2021 года по схожим причинам довыборы в Раду проходили в Донецой и Ивано-Франковской областях, которые сопровождались, по словам депутатов, многочисленными нарушениями и "грязными политтехнологиями".