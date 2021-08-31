Завтра в Україні стартують довибори депутатів Верховної Ради

Згідно з постановою ЦВК, виборчий процес розпочнеться у Черкаській та Херсонській областях. Депутати Олександр Скічко та Ігор Колихаєв, обрані там, достроково склали свої повноваження.

1-го вересня 2021 року в Черкаській і Херсонській областях (виборчі округи № 197 і №184) стартує виборчий процес проміжних виборів депутатів до Верховної Ради України. Відповідні розпорядження ЦВК опубліковані на сайті "Голос України".

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

У документах № 152 та №153 від 9 квітня 2021 року говориться про дату проведення виборів — 31 жовтня 2021 року.

Згідно з інформацією, яка міститься в постановах, довибори проводяться згідно з постановами Верховної Ради 1372-IX і 1371-ІХ, у яких йдеться про дострокове припинення повноважень двох народних депутатів — Олександра Скічка та Ігоря Колихаєва.

Колишній телеведучий і зять власника вагонобудівного заводу "Дніпровагонрембуд" Олександр Скічко, який пройшов у Раду від "Слуги народу" за 197 одномандатним округом у Черкаській області, склав свої повноваження після призначення його указом президента головою Черкаської ОДА.

Повноваження нардепа від партії "За Майбутнє" Ігоря Колихаєва припинилися після обрання його мером міста Херсон.

У березні були опубліковані фото кабінету мера Ігоря Колихаєва після нового ремонту, який, за словами членів міської ради, був зроблений на власні гроші Колихаєва.

У квітні 2021 року за схожими причинами довибори в Раду проходили в Донецькій та Івано-Франківській областях, які супроводжувалися, за словами депутатів, численними порушеннями і "брудними політтехнологіями".