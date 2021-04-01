Прислужилися. Як депутати Зеленського перетворили довибори у 87 окрузі в комедію абсурду

Довибори у 87-му окрузі на Івано-Франківщині проходять за невисокої явки, але з високим градусом боротьби.

28 березня у Донецькій та Івано-Франківській областях, у 50-му та 87-му округах, відповідно, відбулися довибори до Верховної Ради України. І хоча явка була низькою — в окрузі №50 у Донецькій області у довиборах взяло участь 20,99% виборців, а в окрузі №87 в Івано-Франківській області — 35,05%, між кандидатами розгорілася неабияка боротьба.

[ + – ] Явка виборців не особливо висока

Чому призначили довибори?

Народний депутат від 87-го округу Зіновій Андрійович склав мандат, тому що став мером міста Надвірна, здобувши перемогу на місцевих виборах. На початку листопада 2020-го Андрійович написав заяву про складання мандата. Рада припинила його повноваження в середині листопада.

Така ж причина довиборів і в 50-му окрузі. Руслан Требушкін, який був тамтешнім народним депутатом, склав мандат за власною заявою. Причина — його перемога на виборах міського голови Покровська.

Хто переміг на довиборах?

У Донецькій області переміг Андрій Аксьонов, який висувався від партії "Порядок". Він набрав 65,46% або 19 949 голосів виборців. Андрій Аксьонов — мер Добропілля, член партії "Порядок". За даними деяких ЗМІ, він був одним з організаторів "референдуму" на Донбасі у 2014 році. На той момент Аксьонов очолював селище Новодонецьке, де і займався проведенням незаконного референдуму. Кандидат нібито має подвійне громадянство: повідомляється, що разом з громадянством України у нього є російський паспорт.

В Івано-Франківській області поки переможця немає. Спочатку лідирував Василь Вірастюк, відомий силач, спортсмен і кандидат у народні депутати від партії "Слуга народу". Він навіть записав відеозвернення, в якому заявив, що паралельний підрахунок голосів з 117 виборчих дільниць завершився.

"Ми перемогли. Я звик перемагати чесно. Тому зараз наше головне завдання — захистити наш результат", — сказав Вірастюк.

[ + – ] Звернення Василя Вірастюка — відео

З цим виявився не згоден опонент Вірастюка — Олександр Шевченко, власник гірськолижного курорту "Буковель" та кандидат від партії "За майбутнє". Він також заявив про перемогу, ґрунтуючись на незалежному екзит-полі соціологічної групи "Рейтинг" і паралельний підрахунок голосів партіями "За майбутнє" і "Свобода".

Однак святкувати перемогу не довелося нікому. Вранці 29 березня, коли ЦВК опрацювала 35% протоколів в Івано-Франківській області, Василь Вірастюк випереджав конкурентів майже на 6%, а потім розрив з Русланом Кошулинським, кандидатом від ВО "Свобода" сильно скоротився і становив трохи більше 2%. Згідно з останніми офіційними результатами підрахунку, за "Слугу народу" проголосували 10 496 осіб, а за кандидата від ВО "Свобода" — 9 686 виборців.

Що відбувалося потім?

Вибори на окрузі №87 в Івано-Франківській області відбулися 28 березня, проте і 31 березня підрахунок голосів ще не закінчили. За даними руху "ОПОРА", у вівторок дев'ять членів окружної комісії з колишнім головою Русланом Кашніковим не прийшли на засідання. Чотирьох осіб замінили, однак підрахунок голосів так і не продовжили — оброблено лише 67% протоколів.

Як повідомляє "Слуга народу", новий голова Олексій Остроухов ("Голос") так і не відновив роботу виборчої комісії. Прес-служба додала, що під час і після виборів спостерігачі зафіксували безліч порушень на виборчих дільницях. Тому група нардепів від "Слуги народу" на чолі з керівником фракції Давидом Арахамією і головою партії Олександром Корнієнком вирушила до Львова, а звідти — в Івано-Франківськ.

"Слуга народу" бачить у цьому можливий зрив або перешкоджання виборчому процесу певними політичними опонентами", — наголошується у повідомленні.

Крім цього в поліцію надійшла інформація про замінування будівлі ОВК, через що підрахунок голосів застопорився, членів комісії довелося виводити на вулицю, поки приміщення перевіряли.

Кандидати в народні депутати не залишилися осторонь і теж заявили про численні порушення під час виборів у виборчому окрузі №87 в Івано-Франківській області. Кандидат від ВО "Свобода" Руслан Кошулинський закликав оголосити перевибори.

Політик стверджує, що його опоненти "дозволяли собі брудні технології".

[ + – ] Заява Руслана Кошулинського

"Достатньо лише поглянути на те, що відбувалося у день тиші, у сам день виборів і зараз, під час підрахунку. Очевидні факти підкупу голосів, численні порушення на дільницях і те, що зараз відбувається в ОВК — це яскравий приклад грубої, незаконної боротьби за владу", — заявив Кошулинський.

Олександр Шевченко на своїй сторінці у Facebook опублікував звернення до президента Володимира Зеленського, в якому попросив голову держави розблокувати підрахунок голосів.

"Представники, які йдуть під прапором вашої партії, намагаються сфальсифікувати волевиявлення людей і тому затягують процес підрахунку голосів", — написав Шевченко.

[ + – ] Заява Олександра Шевченка

Десант "Слуг народу"

Прибуття делегації від партії "Слуга народу" проблему не вирішило, а швидше посилило. Народний депутат Микола Тищенко, також відомий ресторатор і фігурант карантинного скандалу з рестораном "Велюр", за даними спостерігачів "Руху ЧЕСНО", плутав Прикарпаття із Закарпаттям (недавно депутат очолив осередок партії "Слуги народу" саме в Закарпатті), вимагав журналістські посвідчення, вилучав їх і перевіряв на справжність, вимагав паспорта і проводив обшук людей з метою пошуку зброї. У "Русі ЧЕСНО" відзначають, що народні депутати не мають таких повноважень.

"Звинувачував Олександра Шевченка (кандидата на довиборах від "За майбутнє" — ред.) у сепаратизмі, вимагав вибачень і встати перед ним на коліна", — йдеться у повідомленні.

Також Шевченка вирішили видалити з дільниці, хоча, як передає "Рух ЧЕСНО", той не реагував на слова Тищенка. Йому заборонили бути присутніми на засіданні окружної виборчої комісії через "перешкоджання проведенню безперервного засідання".

"На відміну від Тищенка, Шевченко — суб'єкт виборчого процесу і має право перебувати на ОВК та контролювати процес підрахунку голосів", — зазначають спостерігачі.

Потім з'явилася шокуюча інформація про те, що Миколу Тищенка нібито поранили, але пізніше з'ясувалося, що це був "хитрий хід" голови фракції Давида Арахамії, який таким чином намагався з'ясувати, хто "хто зливає інформацію в Telegram-канали".

Також Тищенко зажадав від членів окружної виборчої комісії, щоб вони "цінували" надану їм увагу і приїзд відразу 25 народних депутатів.

[ + – ] Довибори на 87-му окрузі — відео скандалу

Що зараз коїться?

1 квітня у місто Надвірна Івано-Франківської області, де розташований виборчий округ №87, стягнули збройних силовиків. Близько десятка мікроавтобусів з увімкненими спецсигналами приїхали у Надвірну в супроводі автомобілів поліції. Містяни також помітили на вулицях міста співробітників СБУ у формі і з автоматами.

[ + – ] В Надвірну з'їжджаються силовики — відео

Пізніше в СБУ дали роз'яснення. Прес-секретар СБУ в Івано-Франківській області Марія Римар повідомила, що протягом останньої доби у правоохоронні органи надійшло чотири повідомлення про замінування та три повідомлення про захоплення заручників на об'єктах виборчого округу №87. Повідомлення перевірили — вони виявилися помилковими.

"За фактом завідомо неправдивого повідомлення про загрозу життю і безпеці громадян буде відкрито кримінальне провадження. Такі події свідчать про можливі спроби дестабілізувати ситуацію навколо виборів в окрузі №87", — повідомили в прес-службі.

СБУ прийняла рішення спільно з Нацполіцією забезпечувати охорону об'єктів. Також у спецслужбі зазначили, що у межах своїх повноважень мають намір реагувати на будь-які спроби порушити закон.

Станом на 10 ранку 1 квітня ЦВК опрацювала 71,79% протоколів.

Лідирує поки що кандидат у депутати від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк. За нього проголосувало — 11 135 виборців.

На другому місці — кандидат від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко. За нього проголосувало — 10 257 виборців.

На третьому — Руслан Кошулинський від політичної партії ВО "Свобода". Він відстає від Шевченка на 10 голосів.

Підрахунок голосів відновився, зараз ніщо йому не перешкоджає.