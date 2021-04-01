Услужили. Как депутаты Зеленского превратили довыборы в 87 округе в комедию абсурда

Довыборы в 87-м округе на Ивано-Франковщине проходят при невысокой явке, но с высоким градусом борьбы.

28 марта в Донецкой и Ивано-Франковской областях, в 50-м и 87-м округах, соответственно, прошли довыборы в Верховную Раду Украины. И хотя явка была низкой — в округе №50 в Донецкой области в довыборах приняло участие 20,99% избирателей, а в округе №87 в Ивано-Франковской области – 35,05%, между кандидатами разгорелась нешуточная борьба.

[ + – ] Явка избирателей не особенно высока

Почему назначили довыборы?

Народный депутат от 87-го округа Зиновий Андрийович сложил мандат, потому что стал мэром города Надворная, одержав победу на местных выборах. В начале ноября 2020-го Андрийович написал заявление о сложении мандата. Рада прекратила его полномочия в середине ноября.

Такая же причина довыборов и в 50-м округе. Руслан Требушкин, который был тамошним народным депутатом, сложил мандат по собственному заявлению. Причина — его победа на выборах городского головы Покровска.

Кто победил на довыборах?

В Донецкой области победил Андрей Аксенов, который выдвигался от партии "Порядок". Он набрал 65,46% или 19 949 голосов избирателей. Андрей Аксенов — мэр Доброполья, член партии "Порядок". По данным некоторых СМИ, он был одним из организаторов "референдума" на Донбассе в 2014 году. На тот момент Аксенов возглавлял поселок Новодонецкое, где и занимался проведением незаконного референдума. Кандидат якобы имеет двойное гражданство: сообщается, что наряду с гражданством Украины у него есть российский паспорт.

В Ивано-Франковской области пока победителя нет. Сначала лидировал Василий Вирастюк, известный силач, спортсмен и кандидат в народные депутаты от партии "Слуга народа". Он даже записал видеообращение, в котором заявил, что параллельный подсчет голосов со 117 избирательных участков завершился.

"Мы победили. Я привык побеждать честно. Поэтому сейчас наша главная задача — защитить наш результат", — сказал Вирастюк.

[ + – ] Обращение Василия Вирастюка - видео

С этим оказался не согласен оппонент Вирастюка — Александр Шевченко, владелец горнолыжного курорта "Буковель" и кандидат от партии "За майбутне". Он также заявил о победе, основываясь на независимом экзит-поле социологической группы "Рейтинг" и параллельном подсчете голосов партиями "За майбутне" и "Свобода".

Однако праздновать победу не пришлось никому. Утром 29 марта, когда ЦИК обработал 35% протоколов в Ивано-Франковской области, Василий Вирастюк опережал конкурентов почти на 6%, а потом разрыв с Русланом Кошулинским, кандидатом от ВО "Свобода" сильно сократился и составлял чуть больше 2%. Согласно последним официальным результатам подсчета, за "Слугу народа" проголосовали 10 496 человек, а за кандидата от ВО "Свобода" — 9 686 избирателей.

Что происходило потом?

Выборы на округе №87 в Ивано-Франковской области состоялись 28 марта, однако и 31 марта подсчет голосов еще не закончили. По данным движения "ОПОРА", во вторник девять членов окружной комиссии с бывшим главой Русланом Кашниковым не пришли на заседание. Четырех человек заменили, однако подсчет голосов так и не продолжили — обработано всего 67% протоколов.

Как сообщает "Слуга народа", новый глава Алексей Остроухов ("Голос") так и не возобновил работу избирательной комиссии. Пресс-служба добавила, что во время и после выборов наблюдатели зафиксировали множество нарушений на избирательных участках. Поэтому группа нардепов от "Слуги народа" во главе с руководителем фракции Давидом Арахамией и главой партии Александром Корниенко отправилась во Львов, а оттуда — в Ивано-Франковск.

"Слуга народа" видит в этом возможный срыв или препятствование избирательному процессу определенными политическими оппонентами", — отмечается в сообщении.

Кроме этого в полицию поступила информация о минировании здания ОИК, из-за чего подсчет голосов застопорился, членов комиссии пришлось выводить на улицу, пока помещение проверяли.

Кандидаты в народные депутаты не остались в стороне и тоже заявили о многочисленных нарушениях во время выборов в избирательном округе №87 в Ивано-Франковской области. Кандидат от ВО "Свобода" Руслан Кошулинский призвал объявить перевыборы.

Политик утверждает, что его оппоненты "позволяли себе грязные технологии".

[ + – ] Заявление Руслана Кошулинского

"Достаточно лишь взглянуть на то, что происходило в день тишины, в сам день выборов и сейчас, при подсчете. Очевидные факты подкупа голосов, многочисленные нарушения на участках и то, что сейчас происходит в ОИК — это яркий пример грубой, незаконной борьбы за власть", — заявил Кошулинский.

Александр Шевченко на своей странице в Facebook опубликовал обращение к президенту Владимиру Зеленскому, в котором попросил главу государства разблокировать подсчет голосов.

"Представители, которые идут под флагом вашей партии, пытаются сфальсифицировать волеизъявление людей и поэтому затягивают процесс подсчета голосов", — написал Шевченко.

[ + – ] Заявление Александра Шевченко

Десант "Слуг народа"

Прибытие делегации от партии "Слуга народа" проблему не разрешило, а скорее усугубило. Народный депутат Николай Тищенко, также известный ресторатор и фигурант карантинного скандала с рестораном "Велюр", по данным наблюдателей "Движения ЧЕСНО", путал Прикарпатье с Закарпатьем (недавно депутат возглавил ячейку партии "Слуги Народа" именно в Закарпатье), требовал журналистские удостоверения, изымал их и проверял на подлинность, требовал паспорта и проводил обыск людей с целью поиска оружия. В "Движении ЧЕСНО" отмечают, что народные депутаты не имеют таких полномочий.

"Обвинял Александра Шевченко (кандидата на довыборах от "За майбутне" — ред.) в сепаратизме, требовал извинений и встать перед ним на колени", — говорится в сообщении.

Также Шевченко решили удалить с участка, хотя, как передает "Движение ЧЕСНО", тот не реагировал на слова Тищенко. Ему запретили присутствовать на заседании окружной избирательной комиссии из-за "препятствования проведению непрерывного заседания".

"В отличие от Тищенко, Шевченко — субъект избирательного процесса и имеет право находиться на ОИК и контролировать процесс подсчета голосов", — отмечают наблюдатели.

Потом появилась шокирующая информация о том, что Николая Тищенко якобы ранили, но позже выяснилось, что это был "хитрый ход" главы фракции Давида Арахамии, который таким образом пытался выяснить, кто "кто сливает информацию в Telegram-каналы".

Также Тищенко потребовал от членов окружной избирательной комиссии, чтобы они "ценили" оказанное им внимание и приезд сразу 25 народных депутатов.

[ + – ] Довыборы на 87-м округе - видео скандала

Что происходит сейчас?

1 апреля в город Надворная Ивано-Франковской области, где расположен избирательный округ №87, стянули вооруженных силовиков. Около десятка микроавтобусов со включенными спецсигналами приехали в Надворную в сопровождении автомобилей полиции. Горожане также заметили на улицах города сотрудников СБУ в форме и с автоматами.

[ + – ] В Надворную съезжаются силовики - видео

Позже в СБУ дали разъяснение. Пресс-секретарь СБУ в Ивано-Франковской области Мария Римар сообщила, что в течение последних суток в правоохранительные органы поступили четыре сообщения о заминировании и три сообщения о захвате заложников на объектах избирательного округа №87. Сообщения проверили — они оказались ложными.

"По факту заведомо ложного сообщения об угрозе жизни и безопасности граждан будет открыто уголовное производство. Такие события свидетельствуют о возможных попытках дестабилизировать ситуацию вокруг выборов в округе №87", — сообщили в пресс-службе.

СБУ приняла решение совместно с Нацполицией обеспечивать охрану объектов. Также в спецслужбе отметили, что в пределах своих полномочий намерены реагировать на любые попытки нарушить закон.

По состоянию на 10 утра 1 апреля ЦИК обработала 71,79% протоколов.

Лидирует пока что кандидат в депутаты от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. За него проголосовало – 11 135 избирателей.

На втором месте — кандидат от партии "За майбутне" Александр Шевченко. За него проголосовало – 10 257 избирателей.

На третьем — Руслан Кошулинский от политической партии ВО "Свобода". Он отстает от Шевченко на 10 голосов.

Подсчет голосов возобновился, на даный момент ничто ему не препятствует.