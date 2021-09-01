Витренко в США до сих пор надеется остановить строительство "Северного потока – 2"

Руководитель "Нафтогаза" отметил, что украинская делегация планирует обсуждать с американскими партнерами разные шаги, в том числе санкции США против Nord Stream AG.

Руководитель государственной "Нафтогаз Украины" заявил, находясь в США, что остановить строительство "Северного потока – 2" все еще представляется возможным. Как пишет Reuters, Юрий Витренко сопровождает президента Украины Владимира Зеленского во время его поездки в Штатам.

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Несмотря на то, что РФ называет свой проект полностью коммерческим, в Украине продолжают видеть в нем угрозу национальной безопасности и безопасности Европы и, к тому же, опасаются потенциального решения Москвы перестать осуществлять транзит газа через нашу страну. Это, по мнению властей, также грозит потерей миллиардов долларов.

"Даже если он (трубопровод, — Фокус) достроен, я не знаю, на 99%, мы по-прежнему считаем, что его можно остановить", — сказал Витренко журналистам.

Руководитель "Нафтогаза" отметил, что украинская делегация планирует обсуждать с американскими партнерами разные шаги, в том числе санкции США против Nord Stream AG.

Встреча Байдена и Зеленского в Белом доме состоится 1 сентября, и, как утверждает Витренко, в этот день пройдут "конкретные обсуждения между двумя президентами".

Киев также требует от США и Германии гарантий того, что Украина продолжит находиться в статусе транзитера газа после 2024 года, когда завершится действие текущего соглашения о транзите между Киевом и Москвой.

"Мы продолжаем подчеркивать, что для нас дело не в деньгах, в первую очередь, в национальной безопасности Украины", — сказал Витренко.

В Киеве считают, что потоки газа из РФ через Украину уменьшают риск полномасштабной войны с РФ и перебоев с транзитом.

Ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что транзит газа через Украину может упасть до 18 млрд кубометров топлива при условии, если газопровод "Северный поток-2" будет работать на 50%. При этом он считает, что РФ использует газ как политический инструмент.

Ранее Фокус сообщал о повышении цены на газ после запуска проекта "Северный поток-2". По словам Владимира Зеленского, Кремль может искусственно создать дефицит поставок газа для повышения стоимости голубого топлива на европейских рынках.