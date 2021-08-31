"Не сможет содержать ГТС": Кабмин разъяснил, чем для Украины опасна работа "Северного потока-2"

Владимир Зеленский на встрече с Байденом поднимет вопрос "Северного потока-2", поскольку Россия использует газ как политический инструмент.

Транзит газа через Украину может упасть до 18 млрд кубометров топлива при условии, если газопровод "Северный поток-2" будет работать на 50%. Об этом в интервью Интерфаксу рассказал министр энергетики Герман Галущенко.

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Глава Минэнергетики отметил, что Россия использует газ в качестве политического инструмента и после запуск газопровода "Северный поток-2" Украина может понести большие убытки.

"Если бы не было монополии "Газпрома" на экспорт, если бы другие компании имели доступ к этому газу, если бы был применен Третий энергопакет в полном объеме, а мы очень надеемся на это и боремся, то это одна ситуация. А когда монополия очевидна, это огромная проблема с точки зрения возможной потери транзита. И не только для нас, но и для Европы", — предупредил Галущенко в общении с журналистами.

Собеседник поинтересовался, просчитывает ли Минэнергетики риски для Украины из-за сокращения объемов транзита газа на фоне запуска "Северного потока-2". Галущенко предупредил, что Украина не сможет содержать ГТС, если транзит российского топлива через нашу страну упадет до 15 млрд кубометров.

К таким объемам транзита газа может привести использование газопровода "Северный поток-2" на 100%. Если российский проект будет работать на 50% — транзит упадет до 18 млрд кубометров.

Глава министерства в общении с журналистами сообщил, что Украина сейчас ведет газовые переговоры с несколькими странами о поставках топлива из-за возможного сокращения объемов транзита. На 2021 год, по словам Германа Галущенко, также прогнозируется сокращение добычи топлива в Украине на 5%.

"Сейчас ведутся переговоры по газу с Турцией, другими компаниями и странами. Безусловно, надо увеличивать добычу, потому что он падает. В этом году падение добычи прогнозируется на 5%. К сожалению, этому есть объективные объяснения, в частности истощения месторождений. Но почему не развиваем новые, где знаем точно, что газ есть? Значит, что-то не то делаем…", — резюмировал Галущенко в интервью.

Ранее Фокус сообщал о повышении цены на газ после запуска проекта "Северный поток-2". По словам Владимира Зеленского, Кремль может искусственно создать дефицит поставок газа для повышения стоимости голубого топлива на европейских рынках.

Также Фокус рассказывал, что "Газпром" обвалил цены на газ сообщением о поставках топлива через "Северный поток-2". Срочный контракт на поставку топлива обвалился с $531 до $482 за тысячу кубометров после заявления о том, что через проект "СП-2" могут поставить 5,6 млрд кубометров газа в текущем году.