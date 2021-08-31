"Не зможе утримувати ГТС": Кабмін роз'яснив, чим для України небезпечна робота "Північного потоку-2"

Володимир Зеленський на зустрічі з Байденом порушить питання "Північного потоку-2", оскільки Росія використовує газ як політичний інструмент.

Транзит газу через Україну може впасти до 18 млрд кубометрів палива за умови, якщо газопровід "Північний потік-2" буде працювати на 50%. Про це в інтерв'ю Інтерфаксу розповів міністр енергетики Герман Галущенко.

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Глава Міненергетики зазначив, що Росія використовує газ як політичний інструмент і після запуск газопроводу "Північний потік-2" Україна може зазнати великих збитків.

"Якби не було монополії "Газпрому" на експорт, якби інші компанії мали доступ до цього газу, якби був застосований Третій енергопакет у повному обсязі, а ми дуже сподіваємося на це і боремося, то це одна ситуація. А коли монополія очевидна, це величезна проблема з точки зору можливої втрати транзиту. І не тільки для нас, але і для Європи", — попередив Галущенко в спілкуванні з журналістами.

Співрозмовник поцікавився, чи прораховує Міненергетики ризики для України через скорочення обсягів транзиту газу на фоні запуску "Північного потоку-2". Галущенко попередив, що Україна не зможе утримувати ГТС, якщо транзит російського палива через нашу країну впаде до 15 млрд кубометрів.

До таких обсягів транзиту газу може призвести використання газопроводу "Північний потік-2" на 100%. Якщо російський проект буде працювати на 50% — транзит впаде до 18 млрд кубометрів.

Глава міністерства в спілкуванні з журналістами повідомив, що Україна наразі веде газові переговори з декількома країнами про постачання палива через можливе скорочення обсягів транзиту. На 2021 рік, за словами Германа Галущенка, також прогнозується скорочення видобутку палива в Україні на 5%.

"Наразі ведуться переговори щодо газу з Туреччиною, іншими компаніями і країнами. Безумовно, треба збільшувати видобуток, тому що він падає. У цьому році падіння видобутку прогнозується на 5%. На жаль, цьому є об'єктивні пояснення, зокрема виснаження родовищ. Але чому не розвиваються нові, де знаємо точно, що газ є? Значить, щось не те робимо...", — резюмував Галущенко в інтерв'ю.

Раніше Фокус повідомляв про підвищення ціни на газ після запуску проекту "Північний потік-2". За словами Володимира Зеленського, Кремль може штучно створити дефіцит поставок газу для підвищення вартості блакитного палива на європейських ринках.

Також Фокус розповідав, що "Газпром" обвалив ціни на газ повідомленням про постачання палива через "Північний потік-2". Терміновий контракт на поставку палива обвалився з $531 до $482 за тисячу кубометрів після заяви про те, що через проект "ПП-2" можуть поставити 5,6 млрд кубометрів газу в поточному році.