Вітренко в США досі сподівається зупинити будівництво "Північного потоку-2"

Керівник "Нафтогазу" зазначив, що українська делегація планує обговорювати з американськими партнерами різні кроки, зокрема санкції США проти Nord Stream AG.

Керівник державної "Нафтогаз України" заявив, перебуваючи в США, що зупинити будівництво "Північного потоку-2" все ще можливо. Як пише Reuters, Юрій Вітренко супроводжує президента України Володимира Зеленського під час його поїздки в Штати.

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Незважаючи на те, що РФ називає свій проєкт повністю комерційним, в Україні продовжують бачити в ньому загрозу національній безпеці та безпеці Європи й, до того ж, побоюються потенційного рішення Москви припинити здійснювати транзит газу через нашу країну. Це, на думку влади, також загрожує втратою мільярдів доларів.

"Навіть якщо він (трубопровід, — Фокус) добудований, я не знаю, на 99%, ми як і раніше вважаємо, що його можна зупинити", — сказав Вітренко журналістам.

Керівник "Нафтогазу" зазначив, що українська делегація планує обговорювати з американськими партнерами різні кроки, зокрема санкції США проти Nord Stream AG.

Зустріч Байдена і Зеленського в Білому домі відбудеться 1 вересня, і, як стверджує Вітренко, цього дня пройдуть "конкретні обговорення між двома президентами".

Київ також вимагає від США і Німеччини гарантій того, що Україна продовжить перебувати в статусі транзитера газу після 2024 року, коли завершиться дія поточної угоди про транзит між Києвом і Москвою.

"Ми продовжуємо підкреслювати, що для нас справа не в грошах, перш за все, в національній безпеці України", — сказав Вітренко.

У Києві вважають, що потоки газу з РФ через Україну зменшують ризик повномасштабної війни з РФ і перебоїв із транзитом.

Раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що транзит газу через Україну може впасти до 18 млрд кубометрів палива за умови, якщо газопровід "Північний потік-2" працюватиме на 50%. При цьому він вважає, що РФ використовує газ як політичний інструмент.

Раніше Фокус повідомляв про підвищення ціни на газ після запуску проєкту "Північний потік-2". За словами Володимира Зеленського, Кремль може штучно створити дефіцит поставок газу для підвищення вартості блакитного палива на європейських ринках.