"Давайте брать полезное": Корниенко объяснил, почему хвалит Компартию Китая

"Слуга народа" хочет перенять у коммунистов Китая меритократию — принцип, когда на руководящие должности назначают наиболее способных людей.

Глава политпартии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, какие Украина может сделать для себя выводы после анализа достижений Коммунистической партии Китая. Об этом нардеп заявил в интервью изданию "Новое Время".

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

В общении с журналистами Александр Корниенко решил объяснить, почему они вместе с главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией расхваливали Компартию Китая.

По словам главы политсилы, политики не хвалили общественно-политический строй Поднебесной, а только обсуждали определенные достижения китайских коммунистов.

"Мы говорили о том, что есть компартия Китая, у нее есть определенные достижения, на которые можно посмотреть и сделать какие-то для себя выводы", — заверил журналистов Корниенко.

Одним из главных достижений Коммунистической партии Китая Александр Корниенко назвал внедрение планирования в Поднебесной. Глава партии "Слуга народа" отметил, что Поднебесная преуспевает в развитии инфраструктуры и напомнил об увеличении вдвое существующей железнодорожной сети.

"Есть ли достижением большие амбиции, большие цели, построение космических каких-то полетов, построение подводных мест, увеличение вдвое существующей железнодорожной сети? Это я все перечисляю задачи, которые там ставили перед страной. Я думаю да. Давайте просто полезное брать", — добавил народный депутат.

Александр Корниенко также добавил, что "Слуга народа" может перенять у Компартии Китая меритократию — принцип, когда на руководящие должности наиболее способных людей. Данный принцип управления могут использовать для формирования "кадрового резерва Слуги народа" в рамках следующих избирательных кампаний.

"Должна ли она (меритократия — ред.) работать в Украине? Да, должна. Если человек что-то на своей должности проявил, достиг, то должен получать возможность дальше двигаться", — подытожил глава партии в интервью НВ.

Меритократия — принцип управления, согласно которому руководящие должности занимают наиболее способные люди, независимо от их социального происхождения и финансового достатка. Термин предполагает создание начальных условий для объективно одаренных и трудолюбивых людей, чтобы они в будущем могли достичь карьерных высот в условиях свободной конкуренции. Однако, есть и другое значение термина — система, в которой руководители назначаются из числа специально опекаемых талантливых сотрудников.

Ранее Фокус рассказывал, как глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия восхищался лидером Китая. Во время визита в Поднебесную нардеп лестно отзывался о Коммунистической партии КНР, говорил о том, что Украине следует перенять опыт этой страны, и поздравлял Пекин со 100-летием правящей силы.

Также Фокус сообщал, что Украина отказалась признать нарушение прав китайских уйгуров ради соглашения с правительством Китая. Договор между двумя странами подразумевает выделение Пекином кредита на льготных условиях для реализации инфраструктурных проектов.