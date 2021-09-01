"Берімо корисне": Корнієнко пояснив, чому хвалить Компартію Китаю

"Слуга народу" хоче перейняти в комуністів Китаю меритократію — принцип, коли на керівні посади призначають найбільш здібних людей.

Глава політпартії "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів, які Україна може зробити для себе висновки після аналізу досягнень Комуністичної партії Китаю. Про це нардеп заявив в інтерв'ю виданню "Новое Время".

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У спілкуванні з журналістами Олександр Корнієнко вирішив пояснити, чому вони разом з головою фракції "Слуга народу" Давидом Арахамією розхвалювали Компартію Китаю.

За словами глави політсили, політики не хвалили суспільно-політичний лад Піднебесної, а тільки обговорювали певні досягнення китайських комуністів.

"Ми говорили про те, що є компартія Китаю, у неї є певні досягнення, на які можна подивитися і зробити якісь для себе висновки", — запевнив журналістів Корнієнко.

Одним з головних досягнень Комуністичної партії Китаю Олександр Корнієнко назвав впровадження планування в Піднебесній. Глава партії "Слуга народу" зазначив, що Піднебесна процвітає в розвитку інфраструктури і нагадав про збільшення вдвічі чинної залізничної мережі.

"Чи є досягненням великі амбіції, великі цілі, побудова космічних якихось польотів, побудова підводних місць, збільшення вдвічі чинної залізничної мережі? Це я все перераховую завдання, які там ставили перед країною. Я думаю, так. Просто берімо корисне", — додав народний депутат.

Олександр Корнієнко також додав, що "Слуга народу" може перейняти в Компартії Китаю меритократію — принцип, коли на керівні посади беруть найбільш здібних людей. Цей принцип управління можуть використовувати для формування "кадрового резерву Слуги народу" в рамках наступних виборчих кампаній.

"Чи повинна вона (меритократія — ред.) працювати в Україні? Так, повинна. Якщо людина щось на своїй посаді проявила, досягла, то повинна отримувати можливість далі рухатися", — підсумував глава партії в інтерв'ю НВ.

Меритократія — принцип управління, згідно з яким керівні посади займають найбільш здібні люди, незалежно від їхнього соціального походження і фінансового достатку. Термін передбачає створення початкових умов для об'єктивно обдарованих і працьовитих людей, щоб вони в майбутньому могли досягти кар'єрних висот в умовах вільної конкуренції. Однак, є й інше значення терміна — система, у якій керівники призначаються з числа спеціально опікуваних талановитих співробітників.

Раніше Фокус розповідав, як глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія захоплювався лідером Китаю. Під час візиту в Піднебесну нардеп утішно відгукувався про Комуністичну партію КНР, говорив про те, що Україні варто перейняти досвід цієї країни, і вітав Пекін зі 100-річчям керівної сили.

Також Фокус повідомляв, що Україна відмовилася визнати порушення прав китайських уйгурів заради угоди з урядом Китаю. Договір між двома країнами має на увазі виділення Пекіном кредиту на пільгових умовах для реалізації інфраструктурних проектів.