Погано почувався: ЗМІ пояснили, чому екслідера Китаю Ху Цзіньтао вивели зі з'їзду

Журналісти державного агентства новин запевняють, що колишньому генсеку стало погано під час засідання, тому йому потрібно було відпочити.

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Китайське державне агентство "Сіньхуа" пояснило інцидент, який стався 22 жовтня під час заключного засідання 20-го з'їзду Комуністичної партії Китаю: колишнього голову партії Ху Цзіньтао вивели із зали, незважаючи на його опір.

Репортер агентства Лю Цзявень стверджує, що колишній глава держави останнім часом неважливо почувається, проте він наполіг на присутності на з'їзді. Під час засідання Цзіньтао нібито погано стало, тому його провели до кімнати відпочинку.

"Зараз йому набагато краще", — запевняє "Сіньхуа".

Як принизили колишнього главу Китаю

79-річного Ху Цзіньтао вивели із зали засідань, де він сидів у першому ряду поряд із чинним головою КНР Сі Цзіньпіном. Під час засідання до Ху підійшли співробітники обслуговуючого персоналу та, проігнорувавши його заперечення, підняли з місця. Сі Цзіньпін при цьому залишився незворушним.

У з'їзді Компартії брали участь 2300 делегатів, він проходив із 16 по 22 жовтня. Під час з'їзду Сі підготував ґрунт для одноосібного правління, для цього знадобилося замінити близько 200 членів Центрального комітету партії.

Цзіньтао, який був попередником Цзіньпін на посаді глави держави, є прихильником колективного керівництва країною. Сьогоднішній інцидент із публічним приниженням Ху Цзіньтао може свідчити про те, що Сі вирішив повністю зачистити опозицію.

Раніше з'явилися чутки про держпереворот та арешт Сі Цзіньпіна в Китаї. За інформацією ЗМІ, Ху Цзіньтао заручився підтримкою деяких високопосадовців партії, щоб усунути генерального секретаря від влади за допомогою його ж власної охорони. Однак Сі лише зміцнив свою владу: тепер він зможе вибратися на третій термін.

Виступаючи на 20-му з'їзді, Сі Цзіньпін заявив, що в найближчі п'ять років Китай має посилено розвивати економіку та вирішити питання з Тайванем.