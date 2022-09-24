ЗМІ пишуть про держпереворот у Китаї та арешт Сі Цзіньпіна: хто може зайняти його місце

У соціальних мережах повідомляють, що екс-генсек Ху Цзіньтао міг захопити владу, поки діючий голова КПК був на саміті ШОС у Самарканді.

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У соціальних мережах поширюються чутки про державний переворот у Китаї та арешт його політичного лідера Сі Цзіньпіна. Про це пише сайт Tfiglobalnews.

Державний переворот у Китаї: що пишуть у соцмережах

Комуністичний Китай став дуже ізольованою країною, тому решта світу практично не знає про те, що відбувається в Пекіні. Останні два роки Сі Цзіньпін не залишав столицю і не зустрічався ні з іноземними лідерами, ні з представниками власної партії, доки 14 вересня не вирушив на зустріч Шанхайської організації співпраці з Самарканд, Узбекистан. Втім, навіть на цьому великому саміті він не брав активної участі.

Згідно з News Highland Vision, в цей час колишній генеральний секретар Китаю Ху Цзіньтао заручився підтримкою колишнього прем'єр-міністра Веня Цзябао та екс-члена Постійного комітету Сун Піна, щоб встановити контроль над Центральним бюро охорони (ЦБО). Цей орган забезпечує охорону членів Постійного комітету Політбюро та інших лідерів Комуністичної парії, зокрема генерального секретаря. Змовники повідомили Центральний комітет про захоплення ЦБО і позбавили Сі Цзіньпіна влади, скориставшись його відсутністю.

Арешт Сі Цзіньпіна: генсек не з'явився на засіданні Військової комісії

За чутками, державна охорона затримала Сі Цзіньпіна в аеропорту Пекіна 16 вересня, коли він повернувся із саміту ШОС. Передбачається, що зараз він перебуває під домашнім арештом, доки країною управляє Ху Цзіньтао. Він закликав до столиці велику кількість військ, які перекрили виїзди з міста та затримують протестувальників. Користувачі соцмереж звернули увагу, що за останні два дні пекінський аеропорт скасував понад 6000 рейсів як внутрішніх, так і міжнародних, а високошвидкісна залізниця призупинила продаж квитків.

Ще одна знакова подія відбулася 22 вересня – засідання Військової комісії для обговорення питань національної оборони. На ньому не було Сі Цзіньпіна та міністра закордонних справ Вана І, натомість Лі Цяомін сидів на почесному місці у першому ряду. У залі також опинився чиновник Шеньян Кан, нещодавно звільнений генсеком. 105-річний старійшина КПК Сун Пін публічно виступив проти Сі Цзінькіна, розкритикувавши його за ізоляцію Китаю.

16 жовтня має відбутися з'їзд Комуністичної партії Китаю, на якому Сі Цзіньпіна можуть переобрати на третій термін. Якщо це станеться, то він стане першим китайським правителем після Мао Цзедуна, який збереже владу понад 10 років.

Правда чи брехня?

Видання OneIndia перевірило інформацію про арешт Сі Цзіньпіна і не знайшла підтвердження. Журналісти вважають, що затримання китайського лідера стало б міжнародною новиною і про неї написали б провідні ЗМІ.

"Отже, на цей момент ми можемо підтвердити, що новини про приміщення Сі Цзіньпіна під домашній арешт передчасні та перебільшені", — наголосило ЗМІ.

Натомість центральне телебачення Китаю повідомило про винесення смертного вироку колишньому заступнику міністра громадської безпеки Суню Ліцзюню без можливості звільнення за хабар загальним розміром 646 млн юанів ($90,6 млн). Bloomberg пише, що таке рішення говорить про те, що Сі Цзінпін готовий боротися з високопосадовцями напередодні з'їзду Компартії заради обрання на третій термін поспіль.

Раніше писали, що президент РФ Володимир Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном на ШОС. Російський лідер підтримав "збалансовану позицію" Пекіна щодо війни в Україні.

У ЦРУ повідомили, що Китай має намір встановити військовий контроль над Тайванем до 2027 року. За даними американської розвідки, такі плани армії озвучив генеральний секретар Сі Цзіньпін.