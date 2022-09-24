СМИ пишут о госперевороте в Китае и аресте Си Цзиньпина: кто может занять его место

В социальных сетях пишут, что экс-генсек Ху Цзиньтао мог захватить власть, пока глава КПК был на саммите ШОС в Самарканде.

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В социальных сетях распространяются слухи о государственном перевороте в Китае и аресте его политического лидера Си Цзиньпина. Об это пишет сайт Tfiglobalnews.

Государственный переворот в Китае: что пишут в соцсетях

Коммунистический Китай стал очень изолированной страной, поэтому остальной мир практически не знает о происходящем в Пекине. Последние два года Си Цзиньпин не покидал столицу и не встречался ни с иностранными лидерами, ни с представителями собственной партии, пока 14 сентября не отправился на встречу Шанхайской организации сотрудничества с Самарканд, Узбекистан. Впрочем, даже на этом крупном саммите он не принимал активного участия.

Согласно News Highland Vision, в это время бывший генеральный секретарь Китая Ху Цзиньтао заручился поддержкой бывшего премьер-министра Вэня Цзябао и экс-члена Постоянного комитета Сун Пина, чтобы установить контроль над Центральным бюро охраны (ЦГБ). Этот орган обеспечивает охрану членов Постоянного комитета Политбюро и других лидеров Коммунистической парии, в том числе и генерального секретаря. Заговорщики уведомили Центральный комитет о захвате ЦГБ и лишили Си Цзиньпина власти во время его отсутствия.

Арест Си Цзиньпина: генсек не появился на заседании Военной комиссии

По слухам, государственная охрана задержала Си Цзиньпина в аэропорту Пекина 16 сентября, когда он вернулся с саммита ШОС. Предполагается, что сейчас он находится под домашним арестом, пока страной управляет Ху Цзиньтао. Он призвал в столицу большое количество войск, которые перекрыли выезды из города и задерживают протестующих. Пользователи соцсетей обратили внимание, что за последние два дня пекинский аэропорт отменил более 6000 рейсов, как внутренних, так и международных, а высокоскоростная железная дорога приостановила продажу билетов.

Еще одно знаковое событие произошло 22 сентября — заседание Военной комиссии для обсуждения вопросов национальной обороны. На нем не было Си Цзиньпина и министра иностранных дел Ван И, зато Ли Цяомин восседал на почетном месте в первом ряду. В зале также оказался чиновник Шэньян Кан, недавно уволенный генсеком. 105-летний старейшина КПК Сун Пин публично выступил против Си Цзинькина, раскритиковав его за изоляцию Китая.

16 октября должен состояться съезд Коммунистической партии Китая, на котором Си Цзиньпина могут переизбрать на третий срок. Если это случится, то он станет первым китайским правителем после Мао Цзедуна, который сохранит власть более 10 лет.

Правда или ложь?

Издание OneIndia проверило информацию об аресте Си Цзиньпина и не нашла подтверждения. Журналисты считают, что задержание китайского лидера стало бы международной новостью, и о ней написали бы ведущие СМИ.

"Следовательно, на данный момент мы можем подтвердить, что новости о помещении Си Цзиньпина под домашний арест преждевременны и преувеличены", — подчеркнуло СМИ.

Вместо этого центральное телевидение Китая сообщило о вынесении смертного приговора бывшему заместителю министра общественной безопасности Суню Лицзюню без возможности освобождения за взятки общим размером 646 млн юаней ($90,6 млн). Bloomberg пишет, что такое решение говорит о том, что Си Цзинпинь готов бороться с высокопоставленными чиновниками накануне съезда Компартии ради избрания на третий срок подряд.

Ранее писали, что президент РФ Владимир Путин встретился с Си Цзиньпином на ШОС. Российский лидер поддержал "сбалансированную позицию" Пекина по поводу войны в Украине.

В ЦРУ сообщили, что Китай намерен установить военный контроль над Тайванем к 2027 году. По данным американской разведки, такие планы армии озвучил генеральный секретарь Си Цзиньпин.