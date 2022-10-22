Імператор Сі Цзіньпін. Навіщо глава Китаю у прямому етері вигнав Ху Цзіньтао з 20-го з'їзду КПК

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Привселюдне виведення із зали Ху Цзіньтао, колишнього глави Китаю (2004-2012), покінчило із епохою, коли в Китаї у владі були клани, всерйоз опозиційні один до одного. Тепер абсолютно вся влада в руках фактичного імператора Сі та його друзів.

Влади позбавлені всі, хто мав вплив навіть під час правління самого Сі. Наприклад, прем'єра держради Китаю Лі Кецяна, одного із найвпливовіших людей, не пустили до нової влади — він не увійшов до нового складу ЦК КПК. Його та інших впливових людей офіційно відправили "на пенсію".

Модель Ху Цзіньтао насамперед дозволяла різним впливовим кланам входити до владних кабінетів, приймати участь у роботі влади та прийнятті рішень. Колективне керівництво. Понятійна демократія, в певному сенсі.

Тепер цей час закінчився. Імператор Сі, який прийшов до влади на цій моделі, отримавши її з рук Ху, зачистив потенційних опонентів. Звісно, нічого не давати феодалам не вийде – компроміси будуть реалізовані. Проте публічне приниження колективного управління від імені Ху – це сигнал всім: старі часи скінчилися.

Новий Китай з'явився на обрії. І нічого доброго такий Китай світу не несе. Про це прямо йдеться в агресивній заяві Сі, яка відновлює світовий комінтерн з китайським присмаком і планує нав'язувати світові інший порядок.

Вісь зла стала сильнішою. Росія – це лише міньйон. Наступний рівень світового конфлікту буде х100 від того, що відбувається зараз. Україна в цьому конфлікті має бути ще сильнішою і готовою боротися на одному боці з вільним демократичним світом.

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