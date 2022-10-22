Император Си Цзиньпин. Зачем глава Китая в прямом эфире выгнал Ху Цзиньтао с 20 съезда КПК
"Си Цзиньпин публично расправился с человеком, представлявшим идеологию коллективного управления Китаем. Сразу после получения абсолютной власти, которую тотально зачищенное поле коммунистов (более миллиона арестованных до съезда) поддержало без возражений, Си поступил так же, как Палпатин в "Звездных войнах" — фактически отменил "республику" и восстановил императора-диктатора.
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Публичный вывод из зала Ху Цзиньтао, бывшего главы Китая (2004-2012), покончил с эпохой, когда в Китае во власти были кланы, всерьез оппозиционные друг другу. Теперь абсолютно вся власть в руках фактического императора Си и его друзей.
Власти лишены все, кто имел влияние даже во время правления самого Си. К примеру, премьера госсовета Китая Ли Кецяна, одного из самых влиятельных людей, не пустили к новой власти — он не вошел в новый состав ЦК КПК. Его и других влиятельных людей официально отправили "на пенсию".
Модель Ху Цзиньтао в первую очередь позволяла разным влиятельным кланам входить в кабинеты власти, принимать участие в работе власти и принятии решений. Коллективное руководство. Понятийная демократия в известном смысле.
Теперь это время закончилось. Император Си, который пришел к власти на этой модели, получив ее из рук Ху, зачистил потенциальных оппонентов. Конечно, ничего не давать феодалам не получится – компромиссы будут реализованы. Однако публичное унижение коллективного управления в лице Ху – это сигнал всем: старые времена кончились.
Новый Китай появился на горизонте. И ничего хорошего такой Китай миру не несет. Об этом прямо говорится в агрессивном заявлении Си, восстанавливающего мировой коминтерн с китайским привкусом и планирующего навязывать миру другой порядок.
Ось зла стала сильнее. Россия – это только миньон. Следующий уровень мирового конфликта будет х100 от происходящего сейчас. Украина в этом конфликте должна быть еще сильнее и готова бороться на одной стороне со свободным демократическим миром.Важно