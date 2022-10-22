Император Си Цзиньпин. Зачем глава Китая в прямом эфире выгнал Ху Цзиньтао с 20 съезда КПК

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Related video

Публичный вывод из зала Ху Цзиньтао, бывшего главы Китая (2004-2012), покончил с эпохой, когда в Китае во власти были кланы, всерьез оппозиционные друг другу. Теперь абсолютно вся власть в руках фактического императора Си и его друзей.

Власти лишены все, кто имел влияние даже во время правления самого Си. К примеру, премьера госсовета Китая Ли Кецяна, одного из самых влиятельных людей, не пустили к новой власти — он не вошел в новый состав ЦК КПК. Его и других влиятельных людей официально отправили "на пенсию".

Модель Ху Цзиньтао в первую очередь позволяла разным влиятельным кланам входить в кабинеты власти, принимать участие в работе власти и принятии решений. Коллективное руководство. Понятийная демократия в известном смысле.

Теперь это время закончилось. Император Си, который пришел к власти на этой модели, получив ее из рук Ху, зачистил потенциальных оппонентов. Конечно, ничего не давать феодалам не получится – компромиссы будут реализованы. Однако публичное унижение коллективного управления в лице Ху – это сигнал всем: старые времена кончились.

Новый Китай появился на горизонте. И ничего хорошего такой Китай миру не несет. Об этом прямо говорится в агрессивном заявлении Си, восстанавливающего мировой коминтерн с китайским привкусом и планирующего навязывать миру другой порядок.

Ось зла ​​стала сильнее. Россия – это только миньон. Следующий уровень мирового конфликта будет х100 от происходящего сейчас. Украина в этом конфликте должна быть еще сильнее и готова бороться на одной стороне со свободным демократическим миром.

Источник

Важно