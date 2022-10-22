Не місце поряд із генсеком: екс-главу Китаю Ху Цзіньтао вигнали зі з'їзду компартії (відео)

79-річний Ху Цзіньтао не хотів залишати президію, але співробітники вивели його силою.

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Колишнього керівника Китаю Ху Цзіньтао вивели під руки із церемонії закриття з'їзду Комуністичної партії 22 жовтня. Про це повідомляють журналісти американського телеканалу CNN.

79-річний Ху Цзіньтао сидів у першому ряду у Великій залі народних зборів у Пекіні поряд із чинним главою країни Сі Цзіньпіном, коли до нього підійшов один зі співробітників, що обслуговують захід, з метою вивести з приміщення. Спочатку чиновник не хотів залишати своє місце, але його силоміць підняли, взявши за руку.

Як зазначають кореспонденти, після того, як Ху Цзіньтао піднявся із крісла у президії, до нього підійшов заступник директора Головного управління Комуністичної партії Кун Шаосюнь. Після короткої розмови ексглава Китаю, все ж таки, пішов, шляхом сказавши кілька слів Сі Цзіньпіну і поплескавши по плечу прем'єр-міністра Лі Кецяна — обидва кивнули, але зміст їхньої розмови залишається таємницею. Вихід Ху Цзіньтао офіційно не пояснили.

Журналісти CNN звернули увагу, що Сі Цзінпін поклав руку на документ, до якого намагався дістати Ху Цзіньтао. Крім того, член Постійного комітету Політбюро ЦК КПК Лі Чжаньшу намагався підвестися з місця і втрутитися в розмову, але колега Ван Хунін, який сидів поруч, потяг його за піджак.

Ху Цзіньтао був головою Китайської народної республіки з 2003 до 2013 року. Він з'явився на відкритті з'їзду Комуністичної партії з повністю сивим волоссям, а його виведення стало незвичайним моментом як для дня закриття заходу, який зазвичай є процедурним.

З'їзд Компартії, 20-й, продовжився тиждень за участю 2300 делегатів і закінчився в суботу, 22 жовтня. За його підсумками затвердили зміни у статуті партії, відбулися кадрові перестановки в політичній еліті: пости змінили близько 200 членів Центрального комітету. Завершальний захід відбудеться за день до оголошення нового вищого керівництва партії. Очікується, що Сі Цзіньпіна буде переобрано генеральним секретарем на третій термін, що дозволить йому знову стати правителем Китаю в березні 2023 року.

Раніше з'явилися чутки про держпереворот та арешт Сі Цзіньпіна в Китаї. За інформацією ЗМІ, Ху Цзіньтао заручився підтримкою деяких високопосадовців партії, щоб усунути генерального секретаря від влади за допомогою його ж власної охорони.

Писали також про виступ Сі Цзіньпіна на 20-му з'їзді Комуністичної партії Китаю. Він заявив, що найближчі п'ять років китайці мають посилено розвивати економіку та розв'язувати питання з Тайванем.