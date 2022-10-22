Не место рядом с генсеком: экс-главу Китая Ху Цзиньтао выгнали со съезда коммпартии (видео)

79-летний Ху Цзиньтао не хотел покидать президиум, но сотрудники вывели его силой.

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Бывшего руководителя Китая Ху Цзиньтао вывели под руки с церемонии закрытия съезда Коммунистической партии 22 октября. Об этом сообщают журналисты американского телеканала CNN.

79-летний Ху Цзиньтао сидел в первом ряду в Большом зале народных собраний в Пекине рядом с действующим главой страны Си Цзиньпином, когда к нему подошел один из сотрудников обслуживающего персонала с целью вывести из помещения. Сначала чиновник не хотел покидать свое место, но его силой подняли, взяв за руку.

Как отмечают корреспонденты, после того, как Ху Цзиньтао поднялся с кресла в президиуме, к нему подошел заместитель директора Главного управления Коммунистической партии Кун Шаосюнь. После короткого разговора экс-глава Китая, все же, ушел, по пути сказав несколько слов Си Цзиньпину и похлопав по плечу премьер-министра Ли Кэцяна — оба кивнули, но содержание их разговора остается тайной. Уход Ху Цзиньтао официально никак не объяснили.

Журналисты CNN обратили внимание, что Си Цзинпинь положил руку на документ, к которому пытался дотянуться Ху Цзиньтао. Кроме того, член Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК Ли Чжаньшу пытался встать с места и вмешаться в разговор, но коллега Ван Хунин, сидящий рядом, потянул его за пиджак.

Ху Цзиньтао был председателем Китайской народной республики с 2003 по 2013 год. Он появился на открытии съезда Коммунистической партии с полностью седыми волосами, а его уход стал необычным моментом для дня закрытия мероприятия, который обычно является процедурным.

Съезд Компартии, 20-й по счету, продлился неделю при участии 2300 делегатов и закончился в субботу, 22 октября. По его итогам утвердили изменения в уставе партии произошли кадровые перестановки в политической элите: посты сменили около 200 членов Центрального комитета. Заключительное мероприятие состоится за день до объявления нового высшего руководства партии. Ожидается, что Си Цзиньпина переизберут генеральным секретарем на третий срок, что позволит ему снова стать правителем Китая в марте 2023 года.

Ранее появились слухи о госперевороте и аресте Си Цзиньпина в Китае. По информации СМИ, Ху Цзиньтао заручился поддержкой некоторых высокопоставленных членов партии, чтобы отстранить генерального секретаря от власти с помощи его же собственной охраны.

Писали также о выступлении Си Цзиньпина на 20-м съезде Коммунистической партии Китая. Он заявил, что ближайшие пять лет китайцы должны усиленно развивать экономику и решить вопрос с Тайванем.