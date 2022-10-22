Плохо себя чувствовал: СМИ объяснили, почему экс-лидера Китая Ху Цзиньтао вывели со съезда

Журналисты государственного новостного агентства уверяют, что бывшему генсеку стало плохо во время заседания, поэтому ему нужно было отдохнуть.

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Китайское государственное агентство "Синьхуа" объяснило инцидент, который произошел 22 октября во время заключительного заседания 20-го съезда Коммунистической партии Китая: бывшего главу партии Ху Цзиньтао вывели из зала, несмотря на его сопротивление.

Репортер агентства Лю Цзявэнь утверждает, что бывший глава государства в последнее время неважно себя чувствует, однако он настоял на присутствии на съезде. Во время заседания Цзиньтао якобы стало плохо, поэтому его провели в комнату отдыха.

"Сейчас ему намного лучше", — уверяет "Синьхуа".

Как унизили бывшего главу Китая

79-летнего Ху Цзиньтао вывели из зала заседаний, где он сидел в первом ряду рядом с действующим главой КНР Си Цзиньпином. Во время заседания к Ху подошли сотрудники обслуживающего персонала и, проигнорировав его возражения, подняли с места. Си Цзиньпин при этом остался совершенно невозмутимым.

В съезде Компартии участвовали 2300 делегатов, он проходил с 16 по 22 октября. Во время съезда Си подготовил почву для единоличного правления, для этого понадобилось заменить около 200 членов Центрального комитета партии.

Цзиньтао, который был предшественником Цзиньпин на посту главы государства, является сторонником коллективного руководства страной. Сегодняшний инцидент с публичным унижением Ху Цзиньтао может свидетельствовать о том, что Си решил полностью зачистить оппозицию.

Ранее появились слухи о госперевороте и аресте Си Цзиньпина в Китае. По информации СМИ, Ху Цзиньтао заручился поддержкой некоторых высокопоставленных членов партии, чтобы отстранить генерального секретаря от власти с помощи его же собственной охраны. Однако Си лишь упрочил свою власть: теперь он сможет избраться на третий срок.

Выступая на 20-м съезде, Си Цзиньпин заявил, что в ближайшие пять лет Китай должен усиленно развивать экономику и решить вопрос с Тайванем.